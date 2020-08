Het Utrechts Archief viert het herstel van de singel met een tentoonstelling

Bij Het Utrechts Archief is vanaf 11 september een tentoonstelling te zien over de singel. De aanleiding van Utrecht aan de Singel is het herstel van de buitengracht.

Eeuwenlang was de binnenstad van Utrecht omringd door water. Dat veranderde rond 1970, toen werd namelijk een deel van het water gedempt om plaats te maken voor een weg. Inmiddels is dit teruggedraaid en is het centrum weer omringd door water.

De officiële opening van de singel is op 12 september. “Om de heropening van de singel te vieren, brengt Het Utrechts Archief het verleden en heden van de singel samen in de kleinschalige tentoonstelling”, is te lezen in een persbericht.

De expositie bestaat onder andere uit verhalen van mensen die aan de singel wonen. Ook is er een historisch panorama van de singel uit 1859 én een digitale applicatie met historisch beeldmateriaal te zien. De tentoonstelling is van 11 september tot en met 10 januari te zien.