Het Utrechtse dB’s komt 150.000 euro tekort bij verbouwing en start crowdfunding

De verbouwing van het nieuwe pand van dB’s aan de Vlampijpstraat in Utrecht is al in volle gang, maar de muzikale broedplaats wil nog een aantal zaken aanpakken waar nu geen geld voor is. Zo ligt er bijvoorbeeld een plan om van de parkeerplaats een terras te maken. DB’s komt echter 150.000 euro tekort en is daarom een crowdfunding gestart.

DB’s moet vanwege nieuwbouwplannen noodgedwongen vertrekken uit het CAB-gebouw. Na lang zoeken werd aan de Vlampijpstraat een nieuwe locatie gevonden. Paul de Brabander, eigenaar van dB’s, kreeg op 1 januari van dit jaar de sleutel en sindsdien wordt er flink aangepoot. “Normaal heb je zo’n drie maanden de tijd om je voor te bereiden op een verbouwing en wij hadden daar drie dagen de tijd voor”, zei De Brabander eerder.

Niet alleen qua tijd staat dB’s onder druk – op 1 mei moet de muzikale broedplaats namelijk weg zijn uit het CAB-gebouw – ook qua kosten zijn er kopzorgen. Eerder deze maand liet de gemeente weten 700.000 euro voor te schieten, een bedrag dat dB’s in een later stadium van het consortium Cartesius krijgt.

Motto

Ook gaf De Brabander in een eerder gesprek aan vooral de zaken te verbouwen die essentieel zijn zoals de oefenruimtes, opnamestudio, concertzaal en de zwevende vloer. Nu laat dB’s weten ook andere elementen aan te willen pakken. “Er ligt een mooi plan klaar voor de vormgeving van de bar en de zaal. Daarnaast willen we het terras goed aanpakken, dat is nu een kale parkeerplaats.”

Er is echter nog steeds een tekort en daarom is een crowdfunding gestart. Onder het motto ‘(Ver)bouwen doe je maar één keer’ wil dB’s 150.000 euro ophalen, zodat ‘alle mooie plannen’ uitgevoerd kunnen worden.

Lees hier meer over de crowdfunding.