Het Utrechtse Stadsjochies krijgt maar liefst een ‘8’ van culinair journalist Volkskrant

Hiske Versprille, culinair journalist van de Volkskrant, heeft een bezoek gebracht aan het Utrechtse Stadsjochies. Ze spreekt van een ‘heel fijne plek’ die zowel conceptueel als culinair ‘harstikke goed in elkaar’ zit. Als rapportcijfer krijgt het restaurant dan ook een 8.

Stadsjochies is te vinden in een omgebouwde kas aan de Rijndijk. Voordat de zaak de deuren opende werden er op deze plek al bloemen, kruiden en groenten gekweekt die onder meer door de restaurants Hemel en Aarde en Karel V werden gebruikt. Vorig jaar zomer opende Stadsjochies ook een eigen horecazaak.

Versprille was verrast door de groene omgeving. “We zijn gevoelsmatig de stad nog niet uit, als we plotseling verschrikkelijk de stad uit zijn. […] Niks dan velden, bomen, paarden en schapen. En een reusachtige kas, want dat is waar restaurant Stadsjochies huist.”

Hoofdgerecht

Over zowel het biertje dat ze drinkt, een blond bier dat het restaurant zelf laat brouwen, als nagenoeg alle gerechten is de culinair journalist erg te spreken. Het vegetarische hoofdgerecht zit volgens haar bijvoorbeeld ‘goed in elkaar’.

“Piepjonge, geroosterde worteltjes en gefrituurde polenta liggen in een nogal intense, diephartigzoete worteljus met fenegriek, witte wijn en laurier. Wat frisse kurkumahangop, goudsbloem en huacatay maken het bord af: het oranjegele bordje ziet er extreem gezellig uit.”

Bediening

Waar echter nog wel wat te verbeteren valt in de ogen van Versprille is het dessert, dat iets te zoet zou zijn, en de bediening. Ze merkt dat de jonge serveersters en obers moeite hebben om de gerechten op de juiste manier te omschrijven. Maar het stoort tegelijkertijd niet heel erg want, zo meent de journalist, ‘iedereen is vrolijk en vriendelijk’.

Al met al noemt Versprille Stadsjochies ‘een heel fijne plek om de stad even te ontvluchten’. “Zowel conceptueel als culinair zit deze vrolijke kwekerij-eterij hartstikke goed in elkaar.”

