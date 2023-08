Het vernieuwde Universiteitsmuseum Utrecht heeft weliswaar geen Rembrandt maar wel een lens van Christiaan Huygens

Bij binnenkomst in het vernieuwde Universiteitsmuseum Utrecht (UMU) is al direct een grote verandering te zien. Voorheen kochten de bezoekers in deze gang namelijk hun kaartje om vervolgens direct het museum in te gaan. Nu dient de gang als corridor en verbindt het de straat met de museumwinkel waarin ook de receptie te vinden is. Naast het entreegebied is ook de rest van het museum grondig aangepakt, waardoor er nu meer ruimte is voor de collecties en bovenal meer gelegenheid voor de bezoekers om zelf de handen uit de mouwen te steken.

Drie jaar geleden sloot het UMU aan de Lange Nieuwstraat de deuren omdat het museum simpelweg het aantal bezoekers niet meer aankon. “In 2017 bezochten zo’n 75.000 mensen het museum terwijl het pand was gebouwd voor maximaal 40.000 mensen”, zegt Marieke Verhoeven van het UMU. Inmiddels is de oppervlakte met ongeveer een derde toegenomen. Dit is gedaan door een compleet nieuw stuk van drie verdiepingen aan te bouwen en een deel van de kantoren bij het museum te betrekken, waardoor er nu ruimte is voor ongeveer 90.000 bezoekers per jaar.

Topstukken

De totale collectie bestaat uit ongeveer 200.000 objecten. Dat varieert volgens Marieke van tandenstokers tot opgezette konijnen. Zo’n 3.400 objecten worden tentoongesteld in het museum. De topstukken zijn volgens directeur Femke den Boer een microscoop van Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) en een lens van Christiaan Huygens (1629-1695). Het zijn allebei kleine objecten en volgens Den Boer weliswaar ‘geen Rembrandt’, maar dat maakt ze niet minder speciaal.

Huygens bijvoorbeeld was volgens het UMU namelijk de ‘belangrijkste natuurwetenschapper’ van de zeventiende eeuw. Met zijn zelfgebouwde telescoop zag hij als eerste mens dat er om Saturnus een dunne platte ring draait en ook ontdekte hij de grote maan die om deze planeet draait. Later werd deze maan Titan genoemd. In de lens die in het museum te zien is, staat een deel van een gedicht van de Romein Ovidius. In het Latijn staat er het volgende: ‘Ze hebben de verre sterren naar onze ogen gebracht’.

Zolder

In dezelfde zaal, die draait om natuurkunde, zijn een aantal objecten te zien waar Universiteitsmuseum Utrecht de oorsprong aan te danken heeft. Rond 1917 overleed de toezichthouder van een fysisch laboratorium in Utrecht. Men besloot de zolder op te ruimen en toen kwam een aantal spullen bovenwater, waaronder bijvoorbeeld een oude luchtpomp. Deze objecten konden niet meer gebruikt worden maar weggooien was ook zonde en zo werd in 1918 de stichting opgericht waar later het museum uit is ontstaan.

Naast de ‘natuurkundezaal’ heeft iedere ruimte een eigen thema zoals bijvoorbeeld geesteswetenschappen en zoölogie. Vanwege de verbouwing is het nu mogelijk om meer van één onderwerp te laten zien. Ook kan er nu in iedere tentoonstellingszaal geëxperimenteerd worden, terwijl dit voorheen maar op één vaste plek kon in het museum. “Het is nu vooral heel veel doen”, vertelt Marieke. “De doelgroep die wij aan willen spreken zijn families met kinderen tussen de 8 en 14 jaar, en schoolklassen waar de leerlingen even oud zijn. Het is de bedoeling dat de kinderen samen met de volwassenen aan de slag gaan. Zie het een beetje als het Klokhuis, een programma voor kinderen waar volwassen ook met plezier naar kijken.”

Oude Hortus

Niet alleen het museum zelf is de afgelopen drie jaar aangepakt. Ook de Oude Hortus in de tuin is onder handen genomen. De monumentale kassen zijn volledig gerenoveerd, geschilderd en voorzien van nieuw glas. Het museumcafé, dat ook in de tuin te vinden is en vroeger werd gebruikt om zaadjes op te slaan, is verbouwd en verduurzaamd, en is straks ook te bezoeken voor mensen die geen kaartje voor het UMU hebben. Zowel de Oude Hortus als het Universiteitsmuseum Utrecht zijn vanaf woensdag 6 september weer open voor publiek en daar zijn de medewerkers wel weer blij mee. “Een museum mét bezoekers is natuurlijk wel het leukst”, aldus Marieke.