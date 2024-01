Het vernieuwde Volksbuurtmuseum in Utrecht: een totaal nieuw museum

Echt alles is anders in het vernieuwde Volksbuurtmuseum in Wijk C. Na een verbouwing van een aantal maanden opende het stadsmuseum op 27 december opnieuw de deuren. Eenmaal binnen maken bezoekers kennis met een fictieve familie die ze meesleurt in het historische leven in een volksbuurt rond 1910 à 1920.

Al bij de ontvangstbalie worden bezoekers van het Volksbuurtmuseum met veel enthousiasme onthaald. Niet gek, aangezien de renovatie van het pand en de nieuwe presentatie van de collectie net zijn afgerond. Volgens directrice Lysette Jansen was dat ook hoog nodig: “Het is een oud gebouw. Er zaten gaten in de muren en vloeren en daarnaast miste de collectie structuur.”

Direct na de entree stap je de eerste ruimte binnen, waar je kennismaakt met de fictieve familie De Jong. Deze familie laat je zien hoe het leven in een volksbuurt er zo’n honderd jaar geleden uitzag en vormt de rode draad van de collectie. De volksbuurt was vroeger een buurt waar ‘het gewone volk’ woonde, vaak in kleine en in slechte staat verkerende woningen. Elke stad had zo zijn volksbuurten en in Utrecht was dat Wijk C. Ondanks de armoede voerde de saamhorigheid en gezelligheid van deze buurt de boventoon.

Woonhuis

Dat is precies de indruk die je krijgt als je de eerste themaruimte binnenloopt: een klein (doch efficiënt) en warm ingericht woonhuis, waar je direct een kop koffie wil drinken. “Er zijn in totaal vier themaruimtes ingericht die iets vertellen over het huis van familie De Jong, de werkplek, de school en de winkel”, zegt Jansen. De duidelijk afgebakende route leidt je op een overzichtelijke manier naar de volgende ruimtes.

“In elke themaruimte zijn diverse authentieke objecten tentoongesteld die allemaal worden besproken door familieleden. Ook wordt er in iedere ruimte een reflectiefilm getoond waarin hedendaagse mensen een vergelijking trekken met de wereld van nu en zijn borden geplaatst die achtergrondinformatie geven over het onderwerp”, vertelt Jansen. “Bovendien zijn er in iedere ruimte geuren geplaatst die de geuren van toen nabootsen.” Dit laatste zorgt ervoor dat je je even terug in de tijd waant, waardoor het verhaal extra tot leven komt.

Toegankelijkheid

Tijdens de renovatie is verder gelet op de toegankelijkheid van het museum. “Het audioapparaat dat bezoekers bij binnenkomst ontvangt, waarmee zij uitleg krijgen over wat zij zien, kan worden ingesteld in het Nederlands, Engels of Arabisch”, legt Jansen uit. “Daarnaast richt het museum zich niet meer alleen op inwoners van Wijk C, zoals oorspronkelijk het geval was in het Volksbuurtmuseum, maar op alle inwoners van Utrecht.”

Naast de themaruimtes is er tijdens de verbouwing ook ruimte gekomen voor een kleine buurtbios, waar unieke Utrechtse filmbeelden uit de vorige eeuw worden vertoond. Daarnaast laat de wijkkast een aantal typerende elementen van Wijk C zien en is er in de verhalenkamer een selectie te beluisteren van honderden interviews die het museum afnam met bewoners uit Utrechtse volksbuurten.

Tentoonstelling

Tegelijkertijd met de opening van het museum wordt ook de nieuwe tijdelijke tentoonstelling Levensloop – verhalen over de kracht van kansen geopend. In deze expositie vertellen drie Utrechtse families over hun kansen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, op de huizenmarkt en welke invloed dat heeft gehad op hun verdere levensloop.

Aan de collectie van het Volksbuurtmuseum is inhoudelijk weinig tot niets veranderd, maar toch is deze op een dusdanig andere manier gepresenteerd dat het Volksbuurtmuseum aanvoelt als een totaal nieuw museum.