Het voormalige pand van Tivoli Oudegracht in Utrecht is weer open voor publiek

Na jaren gesloten te zijn geweest is het pand van Tivoli Oudegracht in Utrecht weer geopend voor publiek. Het poppodium met een roemruchte geschiedenis is omgebouwd tot onder meer een restaurant en hotel.

Tivoli Oudegracht heeft een bijzondere plek in de popgeschiedenis van Utrecht. Het pand werd in 1981 gekraakt en groeide uit tot een muzikale broedplaats. Prince streek er neer voor een van zijn befaamde afterparties na een optreden in de Jaarbeurs. Ook andere grote namen als Pearl Jam, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Nirvana en Queens of the Stone Age bestegen het podium.

In 2014 gingen de deuren dicht. Datzelfde jaar fuseerden Tivoli Oudegracht en Muziekcentrum Vredenburg, en streken neer aan de Vredenburgkade. Daar opende TivoliVredenburg, zoals we het vandaag de dag kennen.

Elf jaar lang had het ruim 700 jaar oude pand aan de Oudegracht geen publieke functie, maar daar is nu verandering in gekomen. Na jaren verbouwen heeft Union House de deuren geopend van een restaurant en wijnbar, en heeft Conscious een hotel geopend in het eeuwenoude gebouw.

De indeling van Tivoli is grotendeels in stand gebleven, al is de zaal aanmerkelijk kleurrijker geworden. Er komt nu zonlicht binnen via de nieuwe ramen. Ook is er een plek voor een dj, al speelt deze nu een minder aanwezige rol dan vroeger. Het podium is bewaard gebleven, waar straks ook weer muzikanten te vinden zijn.

Hieronder een video waarin Architect Bob Custers een rondleiding geeft door het pand.

