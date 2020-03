Het weekend komt eraan; Wat is er te doen in Utrecht?

Het is weer bijna weekend! Waar moet je zijn? DUIC zocht het voor je uit en geeft wat tips. Missen we nog leuke evenementen? Laat het achter in de reacties of stuur het naar [email protected]

Donna Blue

Waar: De Nijverheid

Wanneer: Vrijdag 6 maart, vanaf 20.00 uur

Prijs: 11 euro

Donna Blue is een duo van geliefden en dat is te horen. Ze maken zwoele pop met surf en rock ‘n’ roll-invloeden, met langzaam ontluikende gitaarnummers. De speciale show in De Nijverheid is onderdeel van een internationale tour. “Een avond om weg te smelten onder het neonlicht”, aldus de organisatie. De support wordt verzorgd door Josephine Odhil ‘Psychedelic Dream Pop’.

Das Coen und Sander Fest

Waar: Jaarbeurs Utrecht

Wanneer: Vrijdag 6 maart, vanaf 17.00 uur

Prijs: Vanaf 35 euro

De tiende editie van ‘Das Coen und Sander Fest’ is in de Jaarbeurs, met als thema: het circus. De beste circuspaarden worden van stal gehaald en het wordt weer een bonte show. 90’s hitsensatie Snap! treedt op, maar ook Snollebollekes, Donnie, Mental Theo, Kalvijn en T-Spoon ook op het podium staan. Das Coen und Sander Fest werd in 2010 voor het eerst georganiseerd als kleinschalig oktoberfest. In de jaren daarna groeide Das Fest uit tot een populair feest waar jaarlijks duizenden fans op afkomen.

Utrecht International Comedy Festival

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart, van 18.45 tot 00.00 uur

Prijs: Vanaf 36 euro per dag

Het Utrecht International Comedy Festival (UICF) is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend festival. Op 6 en 7 maart zal er in TivoliVredenburg weer een programma staan met allerlei soorten stand-up comedy: van politieke humor tot woordgrappen en van beeldschone liedjes tot fysieke humor waarbij de artiest over het publiek heen kruipt. Er is een Nederlandstalig en een Engelstalig deel van het programma.

De directeur van het festival geeft nog 5 tips voor het festival:

1. Grote Depressie Show. Comedians maken depressie bespreekbaar.

2. Reginald D Hunter. Een comedy grootmeester. Kent elke comedy liefhebber.

3. Lisa Ostermann. Wint dit jaar alle prijzen op het Leid Cabaret Festival.

4. George Egg. Een typisch Edinburgh Fringe festival voorstelling.

5. Sophie Duker. Directe maatschappelijke thema’s zonder gêne. Zie je niet zo vaak in NL.

Tegenlicht Meet Up – Alfamannen

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: maandag 9 maart, van 19.00 tot 22.00 uur

Prijs: Gratis, wel aanmelden

De eerste Tegenlicht Meet Up in de nieuwe Bibliotheek Neude. Deze editie van Tegenlicht is voor de officiële opening van de nieuwe bibliotheek en is daarom een try-out. De afgelopen jaren heeft de zogenaamde ‘mannenbeweging’, vooral online, een grote groei doorgemaakt. Veel mannen in deze online ‘manosphere’ vinden dat de vrouwenemancipatie te ver is doorgeslagen. Wie zijn deze mannen precies, waar worstelen ze mee? Tegenlicht houdt al bijna twintig jaar de vinger aan de pols. Praat mee over hoe politieke, economische, maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ideeën en trends onze samenleving beïnvloeden.

Tekenen onder invloed

Waar: Ekko

Wanneer: Dinsdag 8 maart, van 20.15 uur

Prijs: 8 euro

Tekenen Onder Invloed wordt voor de vierde keer gehouden bij de Ekko. Het is verder kijken dan je potlood lang is tijdens deze tekensessie. De deelnemers worden beïnvloed door licht, geluid, performance, projecties en props. Overprikkeling? Gebruik het gewoon in je creatieve voordeel. Goed kunnen tekenen is niet nodig, maar het is wel de bedoeling dat deelnemers eigen tekenmateriaal meenemen – basisspullen zijn wel aanwezig.

