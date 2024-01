Hiphop én vioolmuziek tijdens de Nacht van de Viool in Utrecht

De Nacht van de Viool maakt het programma bekend van de tweede editie op vrijdag 26 januari 2024 in Utrecht. Het Nederlands Vioolconcours en DOX bundelen hun krachten dit jaar samen. Waar vorig jaar op het podium een battle plaatsvond tussen twee solo-violisten, gaat de organisatie nu een stap verder waarbij een solo-violist samenwerkt met een danser, hiphopper of acteur.

Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het tijdens de Nacht van de Viool vooral om vioolmuziek, maar dan wel vanuit allerlei muziekgenres. Van Ierse en Roemeense volksmuziek tot jazz en rock en van improvisatie tot silent disco.

Ook komt er een speciaal ontwikkeld lichtkunstwerk – om zo ‘alle zintuigen te prikkelen’ – dat is gerealiseerd dankzij een crowdfundingsactie en gemaakt door Desiree van Gelderen en Erik van Raalte. Het lichtkunstwerk wordt tijdens De Nacht van de Viool onthuld in TivoliVredenburg waar het festival zal plaatsvinden.

Hiphop

Nieuw dit jaar is de samenwerking met de Utrechtse culturele organisatie DOX. Violisten maken samen met kunstenaars uit andere disciplines, zoals dansers, een show ‘vanuit een theatraal hiphop perspectief’.

Aart-Jan van de Pol, directeur van het Nederlands Vioolconcours en Melvin Fraenk, artistiek directeur van DOX, zijn initiatiefnemers van deze innovatieve samenwerking. “Voor jonge violisten is het van cruciaal belang dat ze hun horizon verbreden en zich laten inspireren door andere disciplines. Deze dynamische en vernieuwende performance betekent veel voor de emancipatie van de viool. We zijn benieuwd naar de verrassende synergieën die zullen ontstaan tijdens de Nacht van de Viool”, aldus Van de Pol.

De Nacht van de Viool is onderdeel van het Nederlands Vioolconcours, dat plaatsvindt tussen 6 en 27 januari in TivoliVredenburg. Het NRC schreef over de eerste editie van de Nacht van de Viool in 2023: “Je ziet niet vaak een festival dat zo strak in de roos schiet: het is laagdrempelig, de sfeer is los, het publiek is jong en oud en het muzikale aanbod is kwalitatief hoog en divers.”