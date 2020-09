Historisch tafereel van Tolsteegpoort in Utrecht op nieuw kunstwerk Jos Peeters

De Utrechtse kunstenaar Jos Peeters heeft een nieuwe muurschildering gemaakt in de Wijde Watersteeg, een zijsteeg van de Twijnstraat. Het werk laat een historisch tafereel zien van de Tolsteegpoort in 1557.

Peeters heeft geprobeerd om de realiteit zo goed mogelijk na te bootsen. Hiervoor heeft hij onder andere hulp gehad van Daan Claessen, 3D-moddeleur bij de gemeente Utrecht. “Er bestaan geen historische prenten met een totaalbeeld van het gebied. Ik wist daarom niet hoe het bijvoorbeeld zat met dat ene torentje of dat ene slootje. Om een goed beeld te krijgen heb ik contact gezocht met mensen die goed weten hoe het gebied er in 1557 uitzag.”

Peeters noemt zichzelf daarom een uitvoerder. “Bij het maken van de schildering heb ik nauwelijks fantasie gebruikt. Of het aantal mensen dat in het werk voor de Tolsteegpoort overeenkomt met de historie weet ik echter niet, maar dat er vroeger mensen stonden te wachten is een gegeven.”

Westravenstraat

Het werk dat in een zijsteeg van de Twijnstraat te vinden is ligt in het verlengde van oudere schilderingen van Peeters. Zo is bijvoorbeeld in 2018 in de Westravenstraat een historische scene van de Vaartsche Rijn onthuld.

Peeters is ongeveer drie weken bezig geweest met zijn nieuwe kunstwerk. Tijdens het werk werd hij vaak opgehouden door voorbijgangers. “Veel mensen wilden een praatje maken. Ik heb alleen maar leuke reacties gehad en belangstelling is natuurlijk altijd mooi. Het enige nadeel is dat je soms maar een kwartier per dag aan het werk bent.”

De officiële onthulling van de muurschildering in de Wijde Watersteeg moet nog georganiseerd worden. Waarschijnlijk vindt dit plaats in oktober.