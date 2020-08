Historisch TivoliVredenburg-hout wordt gebruikt voor flesopeners en magneten

Het historische hout van het podium van de Grote Zaal in TivoliVredenburg krijgt nieuw leven in de vorm van flesopeners en magneten. Eerder maakte het Utrechtse bedrijf Noest al sleutelhangers van het hout uit de Grote Zaal.

Het podium van de Grote Zaal was hoognodig aan vervanging toe, daarom werd het in 2019 vervangen. Een podium waar veel bijzondere artiesten op hebben gestaan waaronder David Bowie, Maria João Pires, The Rolling Stones en Bon Iver. Vorig jaar werden er vierkante sleutelhangers van het podiumhout gemaakt, die het poppodium nog steeds verkoopt voor zeven euro per stuk.

Dit jaar maakt hetzelfde bedrijf, Noest, ook flesopeners en magneten van het hout. Op de website van TivoliVredenburg laat het poppodium weten dat de aanschaf van dit soort merchandise een steuntje in de rug is voor het bedrijf in coronatijd.

De flesopener kost 9,50 euro en de koelkastmagneet 7,50 euro. De gerecyclede merchandise is te koop op de website en in het muziekpaleis zelf.