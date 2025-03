Historische Domtoren-steen uit Utrecht op weg naar Japan

Kunstenaar Laura Kok heeft een bijzonder beeldhouwwerk gemaakt van een steen afkomstig uit de Domtoren. Maar dit kunstwerk blijft niet in Utrecht – het is bestemd voor Japan, waar een replica van de iconische toren staat. Vandaag vertrekt Kok naar Japan om het Utrechtse beeld, genaamd ‘Miffy’, persoonlijk te overhandigen.

Het idee ontstond in 2024, toen Laura en haar partner hun fietsvakantie naar Japan aan het plannen waren. Tijdens het uitstippelen van de reis zei haar partner: “Wist je dat er ook een Domtoren in Japan is? Hoe leuk zou het zijn om hen een beeldhouwwerk te geven, gemaakt van onze eigen Domtoren?” Het idee sloeg aan en project Miffy werd geboren.

Typisch Utrechts kunstwerk

De steen zelf heeft al een bijzondere geschiedenis, maar Laura heeft er een typisch Utrechts kunstwerk van gemaakt, met afbeeldingen van de Domtoren, het woord Utrecht en een van Utrecht’s beroemdste inwoners ‘nijntje’ erop. De domsteen – een montant die ooit op 80 meter hoogte in de toren zat – werd door Laura met de hand bewerkt. Voordat het kunstwerk zijn lange reis begon, maakte het een kleine tour door Utrecht langs onder meer de Domtoren, het Rietveld-Schröderhuis en het Nijntje-pleintje.

Laura besloot niet alleen het beeld te creëren, maar het ook persoonlijk naar Japan te brengen – en een deel van de reis zelfs per fiets af te leggen. Het 41 kilo wegende kunstwerk wordt in Japan vervoerd met een speciaal verstevigde fietskar.

Op dinsdag 18 maart vertrekken Laura en haar partner met het beeld naar Japan, waarna ze het per fiets naar park Huis Ten Bosch brengen, de locatie van de Japanse Domtoren. Op maandag 24 maart wordt het beeld door de directeur van het park in ontvangst genomen. Dan worden ook de foto’s van het beeld vrijgegeven.