HKU-student Désiree Bout wint posterwedstrijd van Jaarbeurs Utrecht

Student Désiree Bout heeft de Posterwedstijd 2022 van de Jaarbeurs gewonnen. Dit betekent dat haar creatie de komende tijd op verschillende plekken rondom de gebouwen van de Jaarbeurs in Utrecht te zien is.

Sinds 1917 laat de Jaarbeurs al affiches maken door Nederlandse ontwerpers. Vorig jaar werden studenten van de HKU uitgedaagd om een poster te maken voor de heropening van de Jaarbeurs, die vanwege de coronamaatregelen al enige tijd was gesloten.

Dit keer was het 105-jarig bestaan van de Jaarbeurs het thema van de posterwedstrijd. De studenten waren overigens niet verplicht om dit mee te nemen in hun creaties. Er waren dit jaar tientallen inzendingen en de creatie van Désiree is gekozen tot winnaar.

“We hebben dit jaar veel mooie inzendingen mogen beoordelen”, zegt Aletta Kok, juryvoorzitter en directeur Marketing & Digitalisering van de Jaarbeurs. “Désiree Bout heeft een spannende poster gemaakt, met veel diepte en een mooi kleurgebruik. Utrecht en de Jaarbeurs komen er goed in tot hun recht. Wat de jury betreft een terechte winnaar.”

De jury van de Koninklijke Jaarbeurs Posterwedstrijd 2022 bestond naast Kok uit Kunstacademie docente Anke van Haarlem en grafisch ontwerpster Willemijn Staal. De wedstrijd werd begeleid door een van de winnaars van de editie van 2021, Peter Roeleveld.

