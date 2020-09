HKU-studenten exposeren alsnog eindexamenwerk

Studenten van de opleidingen Fine Art en Fine Art and Design in Education van HKU exposeren alsnog hun eindexamenwerk in de Pastoefabriek. De expositie is een belangrijke eerste stap in de kunstwereld, maar door corona ging die in juni niet door.

“Dit jaar ging het allemaal anders”, vertelt Kyra Nijskens, ze is inmiddels afgestudeerd op Fine Art aan de HKU. Ze hoort bij de 60 alumni die dit jaar online afstudeerden in de richtingen Fine Art en Fine Art and Design in Education, in plaats van met een tentoonstelling. “Eigenlijk hadden we een eindexamenexpo in juni, maar vanwege de lockdown kon het dit jaar niet doorgaan.” Toch hebben de studenten ‘met heel veel moeite’ een tweede tentoonstelling weten te regelen.

Scouten

Ook al kan het nu weer, de expositie ziet er anders uit dan in andere jaren. “Normaal kan iedereen binnenwandelen”, zegt Nijskens. Maar binnenwandelen is dit jaar sowieso uitgesloten. “Nu is het onderverdeeld in tijdsloten. We mogen 20 gasten per uur ontvangen, van 11.00 tot 19.00 uur.” Nijskens merkt dat er al met al toch een stuk minder mensen op de expositie afkomen.

Tentoonstellingen zijn een belangrijke eerste stap in de goede richting, denkt Nijskens, wil je als kunstenaar je geld verdienen. “Op dit evenement loopt het anders helemaal vol met curatoren en galeristen, die hier komen om kunstenaars te scouten. Als die er niet zijn, mis je de boot aan het begin van je carrière.”

Afsluiten

Kunst, en dan beeldende kunst in het bijzonder, moet je in het echt zien, vindt Kyra Nijskens. De kunstenares vertelt dat schilderijen of installaties beter tot hun recht komen wanneer je er in de expositie langs of omheen loopt. “Dan ga je de details zien. Bij het bekijken van foto’s gaan die verloren.”

Voor de studenten zelf is het exposeren van het werk bovendien een manier om je opleiding af te sluiten, denkt Nijskens. “Je moet lang werken aan individueel onderzoek. Het is een drukke opleiding en je werkt naar die tentoonstelling toe.” De expositie is volgens haar voor veel studenten een conclusie aan dat onderzoek, een moment waarop je kan reflecteren en afsluiten. “Je hebt het wel een beetje nodig, voor je weer verder kan gaan.”