HKU Utrechts Conservatorium bestaat 150 jaar

Een bijzondere dag voor het HKU Utrechts Conservatorium. Precies anderhalve eeuw geleden is de stichtingsacte van de Toonkunst-Muziekschool – de voorganger van het Conservatorium – ondertekend. Dat betekent dat het Conservatorium maandag 1 december 150 kaarsjes mag uitblazen.

Om deze mijlpaal te vieren, wordt er vandaag voor de deur van het conservatorium op de Mariaplaats een grote verjaardagstaart aan directeur Jos Schilllings overhandigd. Ook was er afgelopen weekend een openingsconcert.

Een feestelijk jaar

“Tijdens ons jubileum laten we zien en horen wat voor moois onze studenten en alumni in huis hebben”, aldus de organisatie. Daarom vinden er in het collegejaar 2025-2026 diverse jubileumactiviteiten plaats.

Zo is er van 18 december tot en met 4 januari op Janskerkhof het interactieve licht- en muziekkunstwerk Klanken van Kleur. Op 28 juni is er een grote afsluiting van het jubileumjaar. Een orkest van studenten, alumni en leerlingen van Utrechtse basisscholen en middelbare scholen loopt in een muzikale stoet van Domplein naar Mariaplaats.

Ook in de tussenliggende maanden vinden er volop activiteiten plaats. Houd daarvoor online de agenda van het Conservatorium in de gaten.