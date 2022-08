Honderden Utrechters aan de buis gekluisterd tijdens openluchtvoorstelling op de Neude

Honderden Utrechters waren vrijdagavond samengekomen op de Neude om naar de muzikale documentaire Summer of Soul te kijken. Het was een initiatief van Jos Stelling, waarmee hij de officiële opening van zijn Slachtstraat Filmtheater vierde.

De met een Oscar bekroonde Summer of Soul is een documentaire uit 2021. De film gaat over het Harlem Cultural Festival dat in 1969 in de Verenigde Staten werd georganiseerd. “De historische beelden zijn gemaakt rond een episch evenement dat de zwarte geschiedenis, cultuur en mode vierde”, liet Slachtstraat Filmtheater eerder weten.

Op de Neude was vrijdagavond een groot scherm neergezet. Vanaf 19.00 uur was er een filmquiz en ongeveer twee uur later begon Summer of Soul. De bezoekers waren aan de buis gekluisterd door onder andere de mooie historische beelden en de swingende muziek.

Zitzak

Slachtstraat Filmtheater had een aantal uitklapbankjes op de Neude neergezet, maar een deel van de mensen had ook eigen spullen meegenomen om comfortabel naar de film te kunnen kijken. Zo waren er onder meer zitzakken en kleedjes.

Slachtstraat Filmtheater is te vinden op de oude plek van ’t Hoogt in het centrum van de stad. Ooit lagen er plannen om deze panden te verbouwen tot woningen, maar het idee van het Utrechts Monumenten Fonds, eigenaar van het vastgoed, ging niet door. Jos Stelling, eigenaar van het Louis Hartlooper Complex en Springhaver, kwam met het idee om er een nieuwe bioscoop te openen.