HUB Utrecht brengt geschiedenis tot leven met podcast; tweede aflevering over de Hongerwinter en Voedseldroppings in Lage Weide

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In de podcastserie Utrecht ten tijde van oorlog gaat DUIC-redacteur Emily Hengeveld op zoek naar Utrechtse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Want terwijl vaak dezelfde verhalen worden verteld, blijft de lokale geschiedenis onderbelicht. In de tweede aflevering gaan we terug naar 2 mei 1945.

Enkele dagen voor de bevrijding van Utrecht regenen er pakketten uit de lucht boven Lage Weide. Het zijn pakketten vol met etenswaar, afkomstig uit de geallieerde operatie Chowhound. De voedselhulp komt net op tijd: tijdens de Hongerwinter zijn er ernstige tekorten in de stad ontstaan.

Dagboeken

Christa van Hees vertelt in de podcast over haar vader Bertus Koot, die een dagboek bijhield tijdens de Hongerwinter. Via dat dagboek komt Van Hees terecht bij het dagboek van kapelaan Theo Egberts, die een bijzondere rol vervulde tijdens de Hongerwinter in Utrecht en de voedseldroppings met eigen ogen zag. Ook is Ingrid de Zwarte te gast, onderzoekster aan Wageningen Universiteit en auteur van het boek De Hongerwinter.

In de volgende aflevering hoor je meer over de Jongerius fabriek, een plek die een grote rol speelde bij de smokkel van munitie aan het verzet. Blijf ons volgen om meer te ontdekken over de ingrijpende gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in onze stad.

De eerste aflevering van Utrecht ten tijde van Oorlog is nu te beluisteren op Spotify en Apple Podcasts. De podcast is een productie van HUB Utrecht, in samenwerking met DUIC, UStad, Stichting Journallab en de gemeente Utrecht.