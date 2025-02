HUB Utrecht brengt geschiedenis tot leven met podcast Utrecht ten tijde van oorlog; eerste aflevering over de Februaristaking

In 2025 is het 80 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In de podcastserie Utrecht ten tijde van Oorlog gaat redacteur Emily Hengeveld opzoek naar Utrechtse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Want terwijl vaak dezelfde verhalen ten tonele worden gevoerd, blijft de lokale geschiedenis in de schaduw staan. De eerste aflevering draait om de Februaristaking in Utrecht.

In de aftrap keren we terug naar 26 februari 1941. Een moment waarop Utrechtse arbeiders massaal het werk neerlegden, uit protest tegen de Jodenvervolgingen door de Duitse bezetter. Een eenmalige, spontane protestactie, die al gauw, onder dreiging met executies, ten einde komt.

Wim van Scharenburg, directeur van Museum Zuilen, vertelt over zijn vader, die meedeed aan de staking. Annie Endeman deelt haar herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.

In de volgende aflevering hoor je meer over Jongerius fabriek, een plek die een grote rol speelde bij de smokkel van munitie aan het verzet. Blijf ons volgen om meer te ontdekken over de ingrijpende gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in onze stad.

De eerste aflevering van Utrecht ten tijde van Oorlog is nu te beluisteren op Spotify en Apple. De podcast is een productie van HUB Utrecht, in samenwerking met DUIC, UStad, Stichting Journallab en de gemeente Utrecht.