HUB Utrecht maakt podcast over demonstratierecht: Grenzen aan Protest

De minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, kondigde in augustus aan dat hij de grenzen binnen het demonstratierecht wil laten onderzoeken, wat mogelijk kan leiden tot een inperking van het grondrecht. HUB Utrecht onderzoekt naar aanleiding van dit nieuws wat het demonstratierecht in Utrecht betekent en gaat in een podcast in gesprek met betrokkenen en experts.

Grenzen aan Protest: De Podcast zal eind december te beluisteren zijn en gaat in op de kern van ons recht om te demonstreren. De host Bastiaan Meijer (won in 2021 de Dutch Podcast Award voor ‘Beste Host’ en in 2020 de Online Radio Award voor ‘Beste Presentator’) gaat in gesprek met de politie, Amnesty International en een demonstrant, terwijl verslaggeefster en researcher Serena Achaw de burgemeester interviewt.

Op deze manier worden alle hoofdrolspelers binnen het demonstratierecht toegelicht: hoe ziet hun rol eruit, wat zijn de moeilijkheden in Utrecht en wat zou een inperking betekenen voor de verschillende partijen?

Beluister de tweedelige podcastserie vanaf eind december via o.a. Spotify en Apple Music. Hou voor meer updates hubutrecht.nl en Instagram-account @dehubutrecht in de gaten.