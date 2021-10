Hypermoderne vacuümtrein donderdag gearriveerd in Spoorwegmuseum in Utrecht

Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft donderdag een bijzondere trein kunnen toevoegen aan de collectie. In het museum is vandaag de ‘Hyperloop’ gearriveerd, een supersnelle trein die zich beweegt op magnetische kracht.

De Pod, zoals de trein heet, werd donderdag het museum binnengereden. De Hyperloop is ontworpen door een team studenten van de TU Delft. In 2017 bogen zij zich over de vraag hoe mensen sneller en duurzamer van A naar B kunnen reizen. Het antwoord was de Pod, die zich beweegt in een buis zonder luchtweerstand.

De bijzondere trein heeft geen wielen, maar gebruikt magnetische kracht. De Hyperloop wordt dus niet afgeremd door wrijvingsweerstand en kan daardoor hoge snelheden bereiken. De verwachting is dat de Hyperloop 1000 kilometer per uur of sneller kan.

De Pod wordt in het Spoorwegmuseum toegevoegd aan het Techlab, waar bezoekers meer kunnen leren over de techniek achter de trein. De Hyperloop wordt vrijdag voorafgaand aan het evenement Techlab XL gepresenteerd. Ook na Techlab XL is de Pod nog te bewonderen, want de trein komt in langdurige bruikleen van het Spoorwegmuseum.