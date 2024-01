Hyperrealistische werken te zien in nieuwe tentoonstelling van Centraal Museum in Utrecht

Het Centraal Museum organiseert vanaf 10 febuari de tentoonstelling ‘Op scherp: fotorealisme nader bekeken’. Het is een tentoonstelling waarin Amerikaans fotorealisme uit de jaren 60 en 70 centraal staat. De hyperrealistische schilderijen laten alledaagse taferelen tot in het kleinste detail zien.

Bart Rutten, artistiek directeur Centraal Museum: “Het Centraal Museum heeft de grootste collectie Amerikaans fotorealisme van Europa op één locatie, met werken van iconen als Don Eddy, Malcolm Morley en Chuck Close. Voor het eerst sinds 1988 tonen we een grote selectie hiervan samen in het museum, aangevuld met bijzondere internationale bruiklenen. Op scherp belooft een visueel overweldigende tentoonstelling te worden, niet in de laatste plaats vanwege het enorme formaat van veel van de getoonde werken.”

Amerikaans fotorealisme

Het fotorealisme, ook wel hyperrealisme genoemd, ontstaat aan het einde van de jaren zestig in de Verenigde Staten. De kunstenaars gebruiken foto’s van typisch Amerikaanse straatbeelden zoals auto’s, etalageruiten en neonreclames als bron voor hun enorme schilderijen. Met deze manier van schilderen zetten de kunstenaars zich af tegen de abstracte kunst en stellen ze vragen over de groeiende invloed van de beeldcultuur op de maatschappij.

Hedendaagse blik

In ‘Op scherp’ kijkt het Centraal Museum kritisch naar haar eigen collectie fotorealisme, en bevragen ze zowel de makers als de afgebeelde taferelen. De collectie van het museum, die voornamelijk uit werken van witte mannen bestaat, is uitgebreid met kunstwerken van vrouwelijke kunstenaars als Audrey Flack, Vija Celmins en Marilyn Minter. Ook wordt in de tentoonstelling de nalatenschap van fotorealisme in het werk van hedendaagse kunstenaars verkend.

De tentoonstelling is van 10 februari tot en met 9 juni te zien in het Centraal Museum.