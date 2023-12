I Light U strijkt in januari weer neer in het stationsgebied van Utrecht met dit keer 9 kunstwerken

Veel verschillende lichtkunstwerken zijn in januari weer te zien in het stationsgebied in Utrecht. Het thema van de expositie I Light U is dit keer ‘Urban Transformation’ en de veranderingen van de afgelopen jaren in het gebied staan dan ook centraal.

I Light U bestaat ieder jaar weer uit verschillende lichtkunstwerken. Vorig jaar stond er bijvoorbeeld een grote bureaulamp op de Croeselaan en iets verderop bij de Jaarbeurs stonden grote lichtgevende tulpen. Van 5 tot en met 28 januari staan er weer allerlei andere kunstwerken die van 19.00 tot 23.00 aan staan.

Eén van die werken bestaat uit vijftig verlichte bollen die in de vijver op het Jaarbeursplein komen. “Met licht en de reflectie in het water creëert de kunstenaar een eigen universum wat er vanuit iedere richting weer anders uit ziet”, is te lezen op de website van I Light U.

Kooi

Tussen de trappen van de Moreelsebrug komt een toren van licht. “De steiger staat als een lichtbaken symbool voor de transformatie van de stad: een plek in aanbouw.” Op de brug zelf komt een kooivormige constructie die moet uitnodigen om erin te stappen. “Het licht lokt je de kooi in.”

In totaal bestaat I Light U uit negen kunstwerken. Bij de expositie zit ook een audiotour zodat mensen uitleg kunnen krijgen bij de verschillende objecten. Bedrijven in het stationsgebied doen tijdens de expositie zelf de lichten uit zodat de werken beter te zien zijn en er minder energie nodig is. Bekijk de website van de organisatie voor meer informatie.