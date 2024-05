Immens kunstdoolhof geopend op Wisselspoor in Utrecht

Eindeloos dwalen door een stelsel van gangen, trappen en kamers vol kunstzinnige verrassingen. Dat is het nieuwe kunstdoolhof Doloris Anome Maze aan de 2e Daalsedijk in Utrecht. Het belooft een kunstzinnige beleving te worden, waarbij alle zintuigen nodig zijn.

Het nieuwe kunstdoolhof Doloris Anome Maze opent vrijdag zijn deuren. Het is de tweede vestiging van het kunstdoolhof in Nederland. Geïnspireerd op een concept in Berlijn, opende de eerste vestiging, Doloris Meta Maze, in 2019 haar deuren in Tilburg. Die werd ontvangen met veel lovende reacties en won diverse prijzen.

Wat is het?

“Het wordt een indrukwekkend surrealistisch stelsel van gangen en kamers waar mensen kunnen verdwalen en verwonderen en het is bijna twee keer groter dan het doolhof in Tilburg”, zegt oprichter Joep van Gorp. Het kunstdoolhof in Utrecht telt 73 kamers, die door zeventien kunstenaars zijn ingericht. Onder meer Utrechtse kunstenaars Juliet Campfens, Margriet van Breevoort en Vincent de Boer hebben een kamer ingericht.

Van Gorp: “Het is een kruip-door-klim-door avontuur waar je kunt dwalen door een stelsel van gangen, trappen en kamers zonder afleiding van telefoons en horloges. Hier ben je vrij om te ontdekken, te verwonderen en een reis door je verbeelding te maken. De verrassing is een onderdeel van de verwondering; daarom laten we in de media zo min mogelijk zien wat er binnen het doolhof gebeurt. Je moet het meemaken om te begrijpen wat het is.” Dat is ook de reden dat we bij deze publicatie geen foto’s kunnen toevoegen.

Niet voor iedereen toegankelijk

Het kunstdoolhof is echter niet voor iedereen toegankelijk. Vanwege het vele klimmen en klauteren is het doolhof niet aan te raden voor mensen die slecht ter been zijn. Ook mensen die claustrofobisch zijn, een angststoornis hebben of last hebben van epileptische aanvallen wordt het doolhof afgeraden. Bezoekers moeten vooraf een ticket en een tijdslot reserveren. Een kaartje kost tussen de 25 en 29 euro.