Impluvium moet straks meer betekenis geven aan Waterwinpark in Utrecht

Om meer aandacht te geven aan de betekenis van het Waterwinpark in Utrecht, is besloten er een kunstwerk neer te zetten. Dit traject is al in 2020 gestart en nu is het definitieve ontwerp bekend van dit ‘Waterwin Parklab’.

Het Waterwinpark in Leidsche Rijn is een openbare plek en een gebied waar water wordt gewonnen. Zo wordt er door Vitens schoon drinkwater opgepompt voor ruim 115.000 bewoners. In 2020 is een traject gestart om meer zichtbaarheid te geven aan dit park door middel van een kunstwerk.

Bewoners konden stemmen op één van de drie schetsen. In februari 2021 is er uiteindelijk gekozen voor het ontwerp Waterwin Parklab van kunstenaar Sannah Belzer. Dit ontwerp is inmiddels verder uitgewerkt.

Impluvium

Het kustwerk is gebaseerd op een zogenoemd impluvium uit de Romeinse tijd. In deze constructie werd destijds regenwater opgevangen, en ook werd het gebruikt als plek voor ontmoeting en ontspanning. “Dit sluit aan op de Romeinse historie van Leidsche Rijn”, is te lezen in een wijkbericht van de gemeente.

Het Waterwin Parklab is straks vrij toegankelijk voor bezoekers. Daarnaast wordt het lab een plek voor scholen om buitenonderwijs te geven over water. Hiervoor ontwikkelt Sannah Belzer lesmateriaal. In de muur van het kunstwerk komen bijvoorbeeld verschillende deurtjes waarachter meetinstrumenten staan die de kinderen kunnen gebruiken.

Informatieavond

Maandag is vanaf 19.00 uur in Buurtcentrum Terwijde een informatieavond georganiseerd. “Sannah Belzer geeft tijdens de informatieavond graag meer toelichting op het kunstwerk. Op deze avond is er ook ruimte voor alle vragen en suggesties van bewoners met betrekking tot het kunstwerk.”