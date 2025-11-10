In beeld: warmlopen voor Sint Maarten met spectaculaire lichtoptocht

Duizenden mensen genoten zaterdagavond van de Sint Maarten Parade in Utrecht. Vanaf het Griftpark trok een kleurrijke stoet van lichtsculpturen, dansers, eenwielrijders, orkesten en andere verschijningen door de stad, op weg naar het Domplein. Volgens de organisatie stonden er zo’n 15.000 bezoekers langs de route.

Een deel van hen liep achter de stoet aan mee naar het Domplein. Daar bleven de lichtsculpturen na 21.00 uur nog een tijdje staan.

In de Domkerk was tegelijkertijd de slotavond van de expositie ‘Verhalen van licht’, waar lichtobjecten van vorig jaar te zien waren. Ook dit werd druk bezocht: “We mochten bijna 2400 bezoekers ontvangen die zichtbaar genoten van de Verhalen van licht. Er hing een hele goede sfeer in de kerk”, vertelt Hermen van Dorp, hoofd bedrijfsvoering van de Domkerk.

Ook overdag was het al bijzonder druk in de Domkerk, laat Van Dorp weten. “Overdag waren er 2700 bezoekers, opvallend veel voor een zaterdag.”

Sint Maarten Parade

De Sint Maarten Parade bestaat sinds 2011 en is inmiddels een jaarlijkse traditie in Utrecht. De optocht vindt elk jaar plaats in de aanloop naar de viering van Sint Maarten. “Eén keer per jaar verbindt de Sint Maarten Parade de inwoners van de stad in een optocht die ontroert en betovert”, aldus de organisatie.

De Sint Maarten Parade wordt opgebouwd vanuit de tien wijken van de stad. Elk wijkcompartiment heeft een beeldende laag (bijvoorbeeld lichtsculpturen), een geluidslaag (orkesten, koren) en een performance-laag (dans, circus, theater). Sinds 2025 is er een elfde compartiment met bijdragen vanuit gemeentes rond stad Utrecht (o.a. De Bilt, Leersum en Houten).