In de toekomst windmolens en woningen; maar nu eerst geld voor archeologisch onderzoek in Rijnenburg in Utrecht

De gemeente Utrecht krijgt 149.000 euro voor archeologisch onderzoek in polder Rijnenburg. Dit bedrag is bedoeld om al in een vroeg stadium vindplaatsen voor erfgoed in beeld te brengen. Dit gebeurt met speciale drone-opnamen, gebruik van een grondradar en mini-opgravingen. Ook worden de eerdere vondsten van hobby-archeologen in kaart gebracht.

In polder Rijnenburg staan windmolens, zonnevelden, recreatie en woningbouw op de planning. Voordat dit allemaal werkelijkheid is moet er archeologisch onderzoek plaatsvinden.

Rijnenburg is rijk aan archeologische resten. Een gericht booronderzoek in 2008 leverde enkele tientallen vindplaatsen op. Deze liggen op een zogenaamde stroomrug, gevormd door een voorloper van de Hollandse IJssel. De meeste bewoningssporen dateren uit de Romeinse tijd. Rijnenburg vormde toen het directe achterland van de grens van het Romeinse Rijk, de limes.

Het geld komt vanuit een speciaal programma van het Rijk, de gemeente legt hetzelfde bedrag ook nog bij. Het geld wordt onder meer gebruikt om de meest waardevolle delen van de bodem in kaart te brengen en te begrenzen, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij toekomstige plannen. Het komend archeologisch onderzoek is een van de bouwstenen voor een toekomstige visie op Rijnenburg.

Reacties

Wethouder Rachel Streefland: “Het gebeurt niet vaak dat zo vroegtijdig en grootschalig onderzoek wordt gedaan naar archeologische resten in het kader van ruimtelijke veranderingen. Archeologie krijgt echt een plek vooraan in het proces, en hiermee krijgen we een beter beeld van het leven 3000 jaar geleden.”

Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ordening): “De komende jaren werken we aan een visie op Rijnenburg. Ik ben blij met deze impuls zodat we nu goed de waardevolle elementen in het gebied in kaart brengen om in de toekomst te kunnen behouden en benutten. Door nu al onderzoek te doen naar het erfgoed in de grond in Rijnenburg boeken we winst op verschillende terreinen: het ontwerpproces, de ontwikkelbaarheid van de locatie, de kwaliteit van de toekomstige leefomgeving en, niet in de laatste plaats, de archeologie van Rijnenburg.”