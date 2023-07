In kringloop gevonden bijbel uit 1832 overhandigd aan predikant Domkerk in Utrecht

De huisbijbel uit 1832 van de Domkerk in Utrecht die recent werd gevonden in een kringloopwinkel is vanochtend overhandigd aan predikant Willem Roskam. Stefan van Mierlo kocht de bijbel voor 20 euro in Den Haag en had meteen door dat hij iets bijzonders gevonden had.

De predikant van de Domkerk, Willem Roskam, is blij dat het boek weer terug is in de Domkerk. De bijbel is volgens de zogenoemde Acte van Consent in 1832 gedrukt bij De Nederlandsche Bijbel Compagnie. Het jaartal op de voorkant van de bijbel is wat vager geworden, maar mogelijk is de kaft enkele tientallen jaren later aangepast. Zo lezen sommige mensen 1876 of 1878 op de voorkant.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De bijbel werd vroeger in de Domkerk ook echt intensief gebruikt. Hij lag ooit op de kansel en er werd uit voorgelezen, wat goed te zien is aan alle gebruikssporen. Tegenwoordig ligt er een bijbel met een nieuwere vertaling. Toch gebruikt predikant Roskam wel soms nog oudere vertalingen om teksten te vergelijken, daar kan hij nu ook deze bijbel voor gaan gebruiken.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het is overigens niet duidelijk hoe en wanneer de 12 centimeter dikke bijbel uit de Domkerk is verdwenen. Bij de Domkerk wisten ze ook niet dat ze het boek kwijt waren. Maar alle aanwezigen waren woensdagochtend blij dat de bijbel weer terug is. De Domkerk gaat kijken of het boek, dat nog in goede staat is, verder opknapt moet worden. Daarna zal het publiek de bijbel kunnen bekijken in de Domkerk.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Van Mierlo, die het boek kocht in een kringloopwinkel in Den Haag, is voorzitter van stichting SaveTheBook. Hij speurt vaker in tweedehandswinkels naar oude boeken om ze een nieuwe gepaste bestemming te geven. “Ik vind dat het boek terug moet naar de juiste plek”, zegt Van Mierlo. Op deze manier moeten boeken van cultuurhistorisch belang bewaard blijven voor volgende generaties.