Informatieavond: ‘Wat betekent Werelderfgoednominatie de Limes voor Utrecht?’

De gemeente Utrecht gaat in februari informatieavonden organiseren over de Werelderfgoednominatie van de Neder-Germaanse Limes. Betrokken erfgoedexperts gaan deze avonden uitleggen wat een potentiele Werelderfgoedstatus betekent voor Utrecht.

Het kabinet heeft begin december besloten om de Limes, die onderdeel is van de noordgrens van het vroegere Romeinse Rijk, te nomineren voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. Deze grens liep van Katwijk door tot in Duitsland en kwam ook door Utrecht.

De grens heeft grote archeologische betekenis en er zijn in de afgelopen decennia veel bodemvondsten gedaan. Zo werd in 1997 in De Meern een Romeins schip ontdekt. 44 vindplaatsen (vier in Utrecht) waar nog waardevolle sporen in de bodem zitten, werden begin januari in Parijs voorgedragen voor de prestigieuze lijst van Unesco.

Vindplaatsen Utrecht

De vier genomineerde vindplaatsen in Utrecht zijn het Domplein, het park Groot Zandveld in Het Zand, enkele stukken buurtgroen in Veldhuizen en Vleuterweide en het park rond Castellum Hoge Woerd in De Meern

De informatieavonden worden op woensdag 5 (Castellum Hoge Woerd) en 12 februari (Academiegebouw) van 19.30 uur tot 21.00 uur georganiseerd. Tijdens deze avonden wordt onder andere het verhaal over de resten van de Romeinse grens in Utrecht verteld.