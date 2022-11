Initiatiefnemers het Filmcafé komen met nieuw concept: Teatro opent de deuren aan de Oudegracht

Het geliefde Filmcafé sloot vorig jaar noodgedwongen de deuren toen een verwoestende brand het CAB-gebouw in Utrecht trof. Sinds die tijd waren de initiatiefnemers druk op zoek naar een nieuwe plek. Die is nog niet gevonden maar ze hebben niet stilgezeten. Op 11 november opent Teatro aan de Oudegracht. Eigenaar Omar Waseq verelt er meer over.

Wat houdt het nieuwe concept precies in?

Het concept is afgeleid van het Filmcafé maar we leggen op de nieuwe plek de nadruk op podiumkunsten. Je kan hier bijna elke avond naar een voorstelling komen kijken. Alle vormen van podiumkunst bieden wij hier ruimte. Je kan hier als ervaren theatermaker of juist als beginner je moment pakken. Dus heb je een leuk idee stuur dan een minuut aan beeldmateriaal naar [email protected] Na de voorstelling kan er gedanst worden tot in de vroege uurtjes.

Wat kunnen Utrechters verwachten van de nieuwe plek?

Ludieke, grappige, bloedserieuze maar net zo goed belachelijke voorstelling gemaakt door Utrechtse makers. Maar ook pubquizen, comedy nights en nog veel meer. Veel programma van het oude Filmcafé verhuist mee naar de nieuwe locatie, maar films gaan we hier nauwelijks vertonen. We zijn zeven dagen per week open, in het theatercafé kan men terecht voor lunch, borrel en kleine gerechtjes.

Wie zijn de gezichten achter het nieuwe café?

De gezichten achter het concept zijn mijn vrouw Liza Sophie de Boer en ikzelf Omar Waseq. We hebben dit concept samen bedacht op een terrasje in Valencia. Daar waar kleinschalig theater onderdeel is van de cultuur moeten wij het in Utrecht nog hebben van groot, groter, grootst. Hier ligt een kans dachten we.

Hoe hebben jullie dit gerealiseerd?

We hebben alles zelf verbouwd met hulp van vrienden.

Hoe voelt het om de draad weer op te kunnen pakken?

Het voelt enorm fijn om de draad weer op te pakken. Het liefst waren we met het Filmcafé verder gegaan. Maar corona, de energiecrisis en de woningnood zijn erg merkbaar bij het vinden van een locatie. Tegenwoordig moet je er niet raar van opkijken als je 150.000 euro huur per jaar betaald en dan nog eens 100.000 euro energiekosten voor locaties zoals het Filmcafé. Als culturele instelling kunnen we daar simpelweg niet meer aan voldoen. Het is een groot gemis voor Utrecht dat culturele instellingen de deuren moeten sluiten of stoppen met bestaan. Daar zouden we als gemeente wat aan kunnen doen. Maar tot op heden heeft dat niet tot succes geleid. Maar we hopen op betere tijden en wie weet kunnen we dan weer doorpakken. Wat wel haalbaar is, in deze tijd, is kleiner denken qua ruimte. Zoals het pand aan de Oudegracht. De focus gaat voor de komende tijd even op kleinschalige theater.