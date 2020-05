Jaarbeurs krijgt drive-in theater voor honderd auto’s

De Jaarbeurs in Utrecht krijgt een drive-in theater voor honderd auto’s. Op zaterdag 13 juni kunnen ouders en kinderen komen kijken naar de familievoorstelling Juf Roos gaat op vakantie.

Culturele instellingen mogen vanaf 1 juni weer open, maar er gelden strenge voorwaarden. Producenten en initiatiefnemers Erik van Trommel en Gert-Jan van den Ende, beter bekend als Ernst en Bobbie in de gelijknamige televisieserie, bedachten daarop een coronaproof drive-in theater.

De voorstelling is coronaproof aangezien niemand voor, na of tijdens de voorstelling zijn auto verlaat. Kaartjes worden bij aankomst gescand door het raam. Ook tijdens en na de voorstelling is er geen reden om de auto te verlaten. Het geluid van de voorstelling wordt uitgezonden via een FM-frequentie en is te beluisteren in de auto via de autoradio.

Auto’s in cirkel

Er is plek voor maximaal honderd auto’s met daarin ouders en kinderen, ze kunnen vanuit hun eigen auto de volledige voorstelling van zestig minuten bekijken. Het is de bedoeling dat ouders bij aankomst verhuizen naar de achterbank en de kinderen op de voorstoelen plaatsnemen.

De auto’s staan in cirkels rond het toneel in vijf rijen. De inzittenden hebben daarom nooit meer dan vier auto’s voor zich. Het toneel is extra hoog waardoor iedereen goed zicht heeft op het toneel en de spelers. Ook is de voorstelling te volgen via grote videoschermen aan de zijkant van het toneel. De voorstelling speelt zich af binnen in een hal van Jaarbeurs.