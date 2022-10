Janneke schreef een boek over haar leven: Van Boulimia naar Coming-Out

Een lange weg was het voor de Utrechtse Janneke Bosman, die kampte met hevige boulimia en na een lange periode tot de realisatie kwam dat ze eigenlijk op vrouwen valt. Na tien jaar was die periode achter de rug. Van haar 17de tot haar 27ste was zij bezig met ontdekken wie zij nu echt is, en leerde met de jaren om van zichzelf te houden. Nu alles een lange tijd achter de rug is, heeft Janneke het boek Van Boulimia naar Coming-Out geschreven. Het komt uit op 11 oktober van dit jaar: nationale Coming-Outdag, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan het uit de kast komen. Dat is het moment waarop mensen uit de LHBTQIA+-gemeenschap uitkomen voor hun geaardheid.

“De eetstoornis begon met een paar eetbuien”, vertelt Janneke, “maar dat werd erger. Totdat de eetbuien ertoe leidden dat ik besloot over te gaan tot overgeven. En ook dat kwam steeds vaker voor. Op het ergste moment had ik vier keer per dag heftige eetbuien, waarna ik overgaf. Ik had in die periode ook heel weinig energie.” Maar ook toen het beter ging, bleef de focus op eten aanhouden.

“Uiteindelijk kwam ik tijdens een lange periode in Indonesië, waar ik echte vrijheid voelde, dicht bij mezelf. Toen kwam ik erachter dat ik niet op mannen val. Ik werd verliefd op een Indonesische vrouw. Of zij dezelfde gevoelens had, wist ik niet. Ze was bovendien islamitisch. Ik ben een tijd in stilte verliefd geweest. Later heb ik het haar wel eens voorzichtig en met een grap gevraagd. ‘Wij zijn gewoon bevriend natuurlijk’, zei ze lachend. En dat zijn we nu nog steeds.” Terug in Nederland wist Janneke dat ze een andere weg wilde inslaan. “Ik wilde zijn wie ik écht ben.”

Anderen begeleiden

Eenmaal terug in Nederland gooide Janneke het over een andere boeg. Ze volgde een opleiding bij Phoenix in Utrecht en behaalde verschillende certificaten voor het coachen van andere mensen. Ze begon ook met het begeleiden van groepen bij hun coming-outproces bij het COC, een Nederlandse belangenorganisatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie. Daarbij heeft Janneke een tijd lang bij De Luisterlijn gewerkt, een telefoonlijn die mensen dag en nacht kunnen bellen voor een luisterend oor.

Zijn wie je bent

In 2015 ontstond het idee om een boek te schrijven over haar verhaal, een zelfhulpboek. “Het idee voor het boek lag sindsdien op de plank. Het duurde even, ook omdat ik in de tussentijd een hele trotse moeder ben geworden van onze mooie en lieve dochter.”

Maar nu is het er dan: Van Boulimia naar Coming-Out. Het is het verhaal van Janneke zelf, maar kan fungeren als handboek of zelfhulpboek voor mensen met eenzelfde ervaring. “Het kan je helpen om meer zelfliefde te ontwikkelen. Dat betekent voor mij dat je mag zijn wie je bent, dat je houdt van wie je bent – ook al is dat anders dan mijn omgeving. Ik ben opgegroeid in een dorp, waar ik niemand anders kende die gay was. Ik vond het lastig uit te drukken wat ik dacht en wat ik voelde. Dat is nu gelukkig helemaal anders.”

