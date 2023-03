Jaren 80-icoon Kim Wilde komt volgend jaar naar TivoliVredenburg in Utrecht

Kim Wilde, de Engelse zangeres die vooral bekend is van vele hits uit de jaren 80, komt in april volgend jaar naar TivoliVredenburg in Utrecht. De kaartverkoop voor het concert start aanstaande maandag.

Kim Wilde debuteerde in 1981 met het nummer Kids In America. Daarna had de zangeres nog vele hits waaronder Cambodia, You Keep Me Hangin’ On, View From A Bridge, Love Blonde en You Came, Four Letter Word.

In de jaren 90 verdween Kim Wilde van de rader om in het nieuwe millennium weer terug te keren, met onder andere een duet met Nena, bekend van 99 Luftballons. “Let’s get Wilde tijdens deze avond vol met Kim’s greatest hits”, aldus TivoliVredenburg.

Kim Wilde staat op 6 april 2024 op de planken van het Utrechtse poppodium. De kaartverkoop start maandag om 10.00 uur. Luister hieronder een aantal hits van de zangeres.