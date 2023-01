Jazz-trio’s, punkbands en ballet in je huiskamer: dit is het programma van Gluren bij de Buren

Het programma van de wintereditie van het gratis huiskamerfestival Gluren bij de Buren is rond. Op zondag 5 februari kunnen Utrechters door de hele stad allerlei soorten optredens bezoeken. Volgens de organisatie zit het programma ‘bomvol verrassingen’. “Jazz-trio’s, musicalsterren (in de dop), punkbands, balletdansers, grappenmakers, kleinkunstenaars en andere podiumbeesten.” En dat allemaal in een huiskamer.

Over een kleine maand treden allerlei amateurkunstenaars op tussen de kamerplanten of misschien wel ergens in een keuken. Bij Gluren bij de Buren stellen Utrechters hun huizen open voor nieuwsgierige bezoekers.

“Ontdek operazangers tussen potten en pannen en improvisatietheater waar kamerplanten worden gebruikt als props”, schrijft de organisatie. “Ontmoet je buren onder het genot van koffie, thee en een coverband.”

Tientallen lokale artiesten pakken op 5 februari het podium en spelen op iedere locatie drie keer een half uur. De locaties zijn tussen 12.00 uur en 17.00 uur te bezoeken. Entree betalen is niet nodig, want toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Verder hoeft er ook niet gereserveerd te worden.

Het hele Utrechtse programma van Gluren bij de Buren vind je hier.