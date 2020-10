Jazztalent Kika Sprangers genomineerd voor Edison Jazzism Publieksprijs 2020

Jazztalent Kika Sprangers is met haar album Human Traits genomineerd voor de Edison Jazzism Publieksprijs 2020. De winnaar wordt in december bekendgemaakt.

De 26-jarige saxofoniste Kika Sprangers studeerde in 2016 af aan het Conservatorium van Utrecht met een 9 met onderscheiding, in 2018 werd ze benoemd tot een van de twee beste nieuwe jazztalenten van Nederland. Haar debuutalbum Human Traits volgde in september 2019.

Met dat debuutalbum is Kika Sprangers dit jaar genomineerd voor de Edison Jazzism Publieksprijs. Dat Sprangers voor de publieksprijs is genomineerd, is voor velen waarschijnlijk niet zo’n verrassing. Jazz is voor haar ‘een manier van leven’ en ze stond al van jongs af aan op het podium.

Stemmen

Het publiek kan tot 24 oktober stemmen voor de publieksprijs en in december wordt de winnaar bekendgemaakt. De Edison Stichting deelt dit jaar toch de prijzen uit, ondanks dat North Sea Jazz Festival niet doorging. Normaal worden de Edisons tijdens het festival uitgereikt.