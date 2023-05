John Coffey op Beton-T was een prachtige thuiskomst voor band uit Utrecht

Na zes jaar is de Utrechtse punkband John Coffey terug. Tijdens het evenement The Homecoming explodeerde Beton-T van de energie die de band traditiegetrouw met zich meebrengt. De rauwe locatie in de Merwedekanaalzone paste uitstekend bij het optreden dat maar weer eens aantoont dat John Coffey jarenlang gemist werd.

Zes jaar geleden maakte de band bekend in ieder geval voorlopig te stoppen met muziek maken, maar aan die periode is een einde gekomen. John Coffey heeft een nieuw album gemaakt en is weer begonnen met touren. In december staat de band in de AFAS Live in Amsterdam, maar het concert waar de bandleden ook naar uitkeken was afgelopen zaterdag in thuisstad Utrecht.

John Coffey wordt gevormd door zanger David Achter de Molen, gitaristen Alfred van Luttikhuizen en Christoffer van Teijlingen, bassist Richard van Luttikhuizen en drummer Carsten Brunsveld. De band werd in 2002 opgericht en maakte meerdere albums. In 2015 ging een video viral, waarin zanger David Achter de Molen tijdens hun show op Pinkpop een biertje opving.

De zon straalde en de biertaps konden de vele bezoekers maar moeilijk bijbenen op Beton-T. Met vier gastoptredens, To Adelaide, Bony Macaroni, The Covids en het goochelduo Magic Tom & Yuri, was het publiek al goed opgewarmd voor afsluiter John Coffey. Toen het eerste nummer ingezet werd, explodeerde de energie op de betonplaten. De band uit Utrecht heeft een schare groep trouwe fans en die waren blij om de band na al die jaren weer live te zien.

Met The Homecoming – het afscheidsconcert in TivoliVredenburg in 2016 had dezelfde titel – liet John Coffey weer van zich horen in de eigen stad en ze toonden maar weer aan dat Utrecht op ze gewacht had.