Jonge Utrechters debuteren met eigen liedjes en kledinglijn op De Vrijstaat

Thirza Theuben (18) en Amber van den Pangaard (18) presenteren op vrijdag 11 december het eindresultaat van een paar maanden hard werken. Zij doen mee aan het Vrijstaat-programma, Kunstenaar in Huis JONG.

Thirza en Amber kregen via het programma een coach aangewezen. Amber ging aan de slag met ontwerpstudio Kars en Boom voor het maken van een eigen kledinglijn. Thirza werkte samen met singer-songwriter Merit Visser aan haar eigen kleinkunstprogramma.

Thirza schrijft al langer eigen nummers, maar vond het lange tijd bijna te spannend om ze voor te dragen. Met de coaching van Merit leert ze haar zenuwen onder controle te krijgen. “Meestal deel ik mijn muziek met niemand. In de sessies met Merit heb ik wel veel gedeeld en sta ik daar open voor. Ik vind het niet erg om feedback te ontvangen, vooral als ik van tevoren weet dat dat is wat we gaan doen.”

Van Kars en Boom-ontwerpers Kevin en Cynthia leert Amber wat ze na haar studie aan de kunstacademie kan verwachten. “Dit is heel anders dan de vooropleiding. Nu leer ik hoe het is om na de kunstacademie aan het werk te gaan. Hoe pak je een opdracht aan, hoe doe je inspiratie op, hoe verklein je van heel veel inspiratie naar wat je gaat doen. Kevin en Cynthia vragen heel veel door waardoor ik ga nadenken over mijn keuzes.”

Nieuw programma

Daphne de Bruin, artistiek directeur De Vrijstaat: “Met de eindpresentatie van Amber en Thirza sluiten we het Kunstenaar in Huis JONG-traject af, dat we in 2018 zijn gestart in samenwerking met het K.F. Heinfonds. De afgelopen twee jaar hebben we diverse jongeren geholpen met het realiseren van hun eigen kunstproject en hebben we verkend hoe we deze werkwijze kunnen verankeren in ons toekomstig Vrijstaat-programma.”

De Vrijstaat hoopt in 2021 te starten met een nieuw programma, VrijSpel. Dat is eveneens voor jonge makers en gebaseerd op de ervaringen van de organisatie met het programma Kunstenaar in Huis JONG.

De presentaties van Amber en Thirza vinden plaats op vrijdag 11 december op De Vrijstaat. Reserveren is verplicht, de kaarten zijn online te vinden op de website van De Vrijstaat.