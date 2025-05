Jongeren maken expositie in stadhuis over hun visie op veiligheid in Utrecht

Scholieren van vijf middelbare scholen mochten op een creatieve manier oplossingen voor veiligheidsproblemen in Utrecht presenteren, namelijk met een tentoonstelling in het oude stadhuis. De jongeren laten in deze expositie zien hoe zij in de rol van raadsleden nadenken over veiligheid in Utrecht.

De kunstwerken gaan volgens de gemeente ‘van het waarschuwen voor zakkenrollers, tegengaan van armoede en verbeteren van slechte straatverlichting tot oplossingen voor straatintimidatie en ideeën om geweld tegen transmensen tegen te gaan’.

De leerlingen van het Globe College Utrecht, X11, Yuverta Utrecht VMBO, Utrechts Stedelijk Gymnasium en Volt! Toekomstmakers leerden de afgelopen maanden over de gemeenteraad en over het werk van een raadslid.

Plannen van toekomstige raadsleden

De expositie wordt op donderdagmiddag 8 mei officieel geopend door leerlingen en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Pepijn Zwanenburg, maar is nu al te bezichtigen in het oude stadhuis.

Zwanenburg is enthousiast over de expositie: “Het is tof om te zien wat de jongeren bedacht hebben voor Utrecht. Het stadhuis hangt vol met hun ideeën – wie weet zitten er zelfs plannen van toekomstige raadsleden tussen!”

De expositie is een onderdeel van Democratie030, een educatief programma dat jongeren betrekt bij de lokale democratie in Utrecht. Dinsdag 27 mei is de laatste dag dat de expositie bezocht kan worden in het oude stadhuis. De toegang is gratis.