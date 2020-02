Joop Moesman in het Centraal Museum ‘De tranen van Eros’ – Surrealisme in het voorjaar

De Utrechtse kunstwereld wordt dit voorjaar beheerst door surrealisme, maar in het bijzonder door de Utrechtse schilder Joop (Jopie) Moesman (1909-1988). Het Centraal Museum opent op 15 februari de tentoonstelling ‘De tranen van Eros’. Deze tentoonstelling plaatst het werk van Moesman, de enige officieel erkende Nederlandse surrealist, in de context van internationale tijdgenoten.

De Tranen van Eros in het Centraal Museum is onderdeel van een manifestatie die de naam ‘Moesmánia2020’ heeft gekregen. Het startschot van deze manifestatie, waaraan naast het Centraal Museum, ook Utrechtse galeries deelnemen, werd al gegeven op 6 januari in de stadsschouwburg waar een vijftal Utrechtse kunstenaars tot 31 maart, werk geïnspireerd door Moesman, exposeren.

De aftrap begon al met een heuse rel omdat de schouwburg-directrice Lucia Claus een foto verbood te exposeren waarop een vrouw met ontblote borsten. Het motief van de weigering: er komen hier ook puberende kinderen. Alsof pubers van nu nog met ogen knipperen van twee ontblote borsten!

Sporen van Moesman

Na de aftrap in de schouwburg opende op vrijdag 31 januari in Kunstliefde in de Nobelstraat de expositie ‘Sporen van Moesman’. Bart Rutten, directeur van het Centraal Museum sprak het openingswoord. Wat een spreker is die man, zonder papiertje een kwartier een verhaal met inhoud spreken, chapeau!

Bij Kunstliefde is er naast aandacht voor hedendaagse kunstenaars ook plek ingeruimd voor tijdgenoten van Moesman. Er is werk te zien van onder andere Willem van Leusden (1886-1974) en Willem Wagenaar (1909-1999) die in de jaren dertig een kleine galerie in de Vinkenburg bezat en het surrealisme in Utrecht introduceerde. Van hedendaagse kunstenaars zijn er schilderijen te zien van onder meer Paul Klemann en Nico Heilijgers, foto’s van Luuk Huiskes en ook de omstreden foto van Jaap van der Klomp, die door de schouwburgdirectie werd geweigerd, is hier tot 1 maart te zien.

(tekst loopt door onder foto)

Erotische tekeningen

Op vrijdagavond 14 februari om 18.00 uur opent KUUB in de Pieterstraat de expositie ‘Moesman en zijn scabreuze tekeningen’. Een collectie erotische tekeningen van Moesman met SM-uitstraling en collectioneursdrukken uit diverse verzamelingen. Te zien tot 22 maart. Op 21 februari is er bovendien een surrealistische ‘live’ muziekuitvoering te beluisteren.

Op zaterdag 15 februari volgt dan de opening van ‘De tranen van Eros’ in het Centraal Museum. Het belooft een prachtige tentoonstelling van internationale allure te worden met Moesman in de hoofdrol. Helaas ontbreekt het magnum opus van de schilder namelijk het schilderij ‘Het Gerucht’ uit 1937. Dit schilderij toont een fietsende naakte dame met op de bagagedrager een viool.

Ooit, toen het Centraal Museum nog in beheer was van de gemeente Utrecht, werd het van een tentoonstelling verwijderd omdat het aanstootgevend zou zijn. Toen het schilderij omstreeks 1960 te koop kwam en het Centraal Museum het wilde aankopen weigerde de toenmalige wethouder van cultuur daar geld voor vrij te maken.

Heineken

Het schilderij van 120 cm hoog en 100,5 cm breed werd gekocht door Freddy Heineken. De familie Heineken heeft, ondanks veel pogingen, helaas geweigerd het schilderij voor deze tentoonstelling uit te lenen. Maar niet getreurd: er zijn veel unieke museale stukken te bewonderen. Naast het werk van Moesman zijn er schilderijen van internationale tijdgenoten als René Margritte, Max Ernst, Man Ray en Salvador Dali. Daarnaast veel ruimte voor vrouwelijke surrealisten als Claude Cahun, Leonara Carrington en Leonor Fini.

Ook is er werk te zien van hedendaagse kunstenaars als Sarah Lucas en Viviane Sassen en veel anderen. De tentoonstelling in het Centraal Museum is te zien tot en met 24 mei. Op 5 april en 17 mei zijn er stadswandelingen waarbij bekende plekken van Moesman worden bekeken. Voor meer informatie over De tranen van Eros klik hier en voor alle exposities en activiteiten kijk hier.

Marcel Gieling