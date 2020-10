Joris Koptod Nioky wint Filmprijs van de Stad Utrecht bij NFF Debuutcompetitie

Joris Koptod Nioky is de winnaar van de Filmprijs van de Stad Utrecht bij de NFF Debuutcompetitie. Hij wint de jaarlijkse filmprijs met de documentaire Portret van een mislukt schrijver.

Nioky wint met de competitie een bedrag van 7.500 euro, een oorkonde en het beeld De Gouden Berg van kunstenaar Noor Nuyten. Het Nederlands Film Festival en de gemeente Utrecht willen met de samenwerking talentontwikkeling en vernieuwing op het gebied van beeldcultuur stimuleren.

De jury selecteerde uit 21 producties voor de NFF Debuutcompetitie vier genomineerden voor de Filmprijs. Regisseurs Arjan Brentjes en Shamira Raphaëla en scenarist Lotte Tabbers vormden dit jaar de vakjury.

De jury zegt over de winnende filmproductie: “Joris Koptod Nioky lijkt met Portret van een mislukt schrijver een nieuwe kunstvorm te hebben uitgevonden: ergens tussen documentaire en autobiografische literatuur, en tussen werkelijkheid en fictie. De meeslepende, kunstzinnige film voelt meer aan als een afronding van een fase dan als het begin van een filmcarrière. Toch hopen we in de toekomst meer film- of crossmediaprojecten te zien van dit multitalent. Want dit smaakte absoluut naar meer.”

De geselecteerde producties van de NFF Debuutcompetitie zijn t/m 3 oktober te zien op filmfestival.nl.