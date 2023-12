Josien Paulides is de nieuwe directeur van Museum Catharijneconvent in Utrecht

Josien Paulides is de nieuwe directeur van Museum Catharijneconvent. Per maart 2024 zal zij aan het roer staan van het nationaal kenniscentrum voor religieus erfgoed. Paulides is de opvolger van Marieke van Schijndel, die in november haar werkzaamheden neerlegde en daarvoor een Maartenspenning kreeg.

Kees Beuving, voorzitter van de raad van toezicht van Museum Catharijneconvent zegt enthousiast te zijn over de benoeming. “Het museum is zowel een kennisinstituut als een plek met prachtige tentoonstellingen, familieprogrammering en onderwijsprogramma’s. Het staat aan de vooravond van een grote verbouwing die start in het najaar van 2025. Wij zijn er ten volle van overtuigd dat Josien de juiste persoon is om samen met alle medewerkers vorm te geven aan het museum en de grote ambities waar het voor staat.”

Culturele achtergrond

Paulides, woonachtig in het Brabantse Waalwijk, werkte voorheen als directeur van het Nieuwe Instituut in Rotterdam, een museum dat focust op architectuur, design en digitale cultuur. Ze studeerde theater, film en wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Zelf zegt Paulides zin te hebben in de nieuwe uitdaging.

“Met het kenniscentrum en de programmering speelt het museum een belangrijke rol in het maatschappelijke debat. Het is een geweldige kans om hiermee een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Ook vanuit mijn persoonlijke betrokkenheid bij religieus erfgoed draag ik graag bij aan dit mooie museum.”

Groei

De afgelopen jaren heeft Museum Catharijneconvent een groei doorgemaakt in zowel bezoekersaantallen als de banden die zij hebben met verbonden instanties. Toen voorganger Marieke van Schijndel in 2010 begon met de functie, telde het jaarlijkse bezoekersaantal 50.000 man. Om en nabij tien jaar later zat dat aantal op de 160.000.

De ambitie van het museum is om door te groeien in die aantallen. In het najaar van 2025 staat daarbij een verbouwing op de planning met als aandachtspunten verduurzaming en het interieur. Paulides zelf gaat met enthousiasme de uitdagingen aan. “Ik zie ernaar uit om samen met het team te werken aan de ontwikkeling van Museum Catharijneconvent. De verbouw en nieuwbouw geven kansen om de positie van het museum en de rol van het religieuze erfgoed in de maatschappij te versterken.”