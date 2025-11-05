Jouw eigen ongepubliceerde boek kan straks te leen liggen bij Bibliotheek Neude: ‘Iedereen heeft een verhaal’

Bibliotheek Neude opent op 23 januari een bijzondere nieuwe collectie: een bibliotheek vol niet-uitgegeven boeken van Utrechtse inwoners. Iedereen met een roman, strip, dichtbundel of actieverhaal kan zijn of haar eigen werk daar inleveren. Vandaag is de eerste inleverdag. Ook de Utrechters Sipke (36) en Claire (37) liggen daar vanaf volgend jaar met hun boek.

“We willen hiermee schrijfplezier vieren, maar ook de collectie van de bieb openstellen voor de Utrechtse gemeenschap, en niet alleen voor het kleine groepje gepubliceerde schrijvers. Want iedereen heeft een verhaal”, zegt een woordvoerder.

Het idee is eenvoudig: schrijf een verhaal – in welke vorm dan ook – en lever het in tijdens de speciale inleverdagen. Vervolgens kan iedereen jouw boek lenen.

De boeken mogen overal over gaan, fictie of non-fictie. Ze mogen gedrukt, geprint of handgeschreven zijn, met een maximale afmeting van 32 x 27 x 6 cm (hoogte x breedte x dikte). Ook mag het verhaal in alle talen geschreven zijn, maar niet door AI. De bibliotheek vraagt om het verhaal te bundelen, bijvoorbeeld bij een copyshop of in een mapje.

Filosofisch verhaal

De 36-jarige Sipke uit Vleuten werkt nog aan zijn verhaal, dat in het nieuwe jaar te leen zal zijn in de bibliotheek aan de Neude. “Het zit in de filosofiehoek. Het gaat over alleen zijn en de connecties met anderen.” Hij is zelf ook benieuwd naar wat het uiteindelijke verhaal wordt.

Zijn boek komt voort uit ‘hersendumpstukjes’ die hij tijdens een vakantie omvormde tot een verhaal. “Het wordt niet zo’n lang verhaal”, vertelt hij. “Ik heb nu vier of vijf pagina’s. Ik vind het moeilijk om met krachtige woorden te blijven schrijven als het langer wordt.”

De tekst loopt door onder de foto

Sipke vindt het, als vaste bezoeker, leuk dat zijn boek juist in Bibliotheek Neude komt te liggen. “Ik kom als zzp’er regelmatig in de bieb om te werken en te lezen. Ik heb een favoriete stoel op de tweede verdieping. Als de stoel bezet is, ga ik op de bank ernaast wachten tot ‘ie vrij komt.”

“Lezen en schrijven is een soort van ademen voor mij”, vertelt Sipke over zijn passie. “Als mens neem je de hele tijd van alles in je op. Met lezen, maar ook als je door de stad loopt of naar kunst kijkt. Soms moet je die informatie er ook weer uit krijgen en teruggeven naar buiten. Op die manier kan je weer ademen en blijf je in balans.”

Urban romantasy

De van oorsprong Britse Claire (37) uit Utrecht heeft haar boek al af. Ze schreef in haar moedertaal een ‘urban romantasy’-roman met de titel Forget-me-not. ‘Urban romantasy’ is een subgenre van fantasy, dat stedelijke elementen combineert met romantiek.

Claires verhaal gaat over Cass Green, een jonge vrouw die onder andere worstelt met haar seksualiteit en eigenwaarde. Zij loopt de fictieve ziekte Hanahaki op, ook wel bekend als de bloemenziekte. “Het is een bekend concept in Japan. Gefascineerd door zowel Japan als mythologie, las ik erover en gebruikte ik het voor mijn verhaal.”

“De ziekte is een bloem die in je longen groeit en die ontstaat wanneer er onbeantwoorde liefde in je leven is”, legt ze uit. “Als het je overkomt, groeit de bloem en zal die je uiteindelijk doden. De enige manier van genezen is om je liefde te erkennen of de bloem te verwijderen. Maar het nadeel van het verwijderen is dat het ook je vermogen om te voelen wegneemt.

“Dat klinkt misschien een beetje dramatisch”, zegt Claire. “Maar het is een manier om je te dwingen je gevoelens te bekennen. Het personage besluit als ze ziek wordt bijvoorbeeld naar Japan te gaan voor antwoorden.”

De tekst loopt verder onder de foto

De Utrechtse heeft veel van zichzelf in het boek gestopt. “Ik heb ook geworsteld met mijn seksualiteit en depressie in mijn leven. Ik denk dat ik mensen die ook worstelen met deze reis wil laten weten dat ze niet alleen zijn en dat het uiteindelijk goedkomt.”

Bieb vol ongepubliceerde boeken

Claire is blij dat zij haar verhaal de wereld in kan brengen: “Er zijn zoveel mensen die verhalen schrijven (..). Ik heb een novelle geschreven en het is lastig om die daadwerkelijk gepubliceerd te krijgen, dus het is óf zelf uitgeven, óf het gewoon niet doen.” Het feit dat er straks een bibliotheek vol ongepubliceerde boeken bestaat, vindt Claire dan ook ‘absolutely amazing’.

De eerste vier inleverdata voor ‘Jouw boek in de Bieb’ staan gepland op woensdag 5 november, zondag 9 november, vrijdag 14 november en zaterdag 22 november tussen 12.00 en 18.00 uur. Voor wie nog aan zijn verhaal moet beginnen, maakt Bibliotheek Utrecht later nieuwe inleverdata bekend.