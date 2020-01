Jubileum slaapbank Martin Visser gevierd in Centraal Museum

In het Centraal Museum is vanaf 14 maart een tentoonstelling over de Nederlandse vormgever Martin Visser (1922-2009) te zien. Het is in 2020 precies zestig jaar geleden dat Visser zijn beroemde slaapbank ontwierp.

Om dit jubileum te vieren hebben zeven topontwerpers waaronder Jan des Bouvrie een ontwerp gemaakt dat geïnspireerd is op een werk van Visser. Tijdens de expositie in het Centraal Museum zijn onder andere deze creaties te zien en ook originele meubels van Visser.

Visser ontwierp zijn beroemde slaapbank voor de Nederlandse meubelproducent ’t Spectrum. De bank is sindsdien onafgebroken in producties, net als veel andere ontwerpen van Visser.

Rietveld

De toonaangevende vormgever is jarenlang hoofdontwerper van ’t Spectrum geweest en wist ook andere belangrijke ontwerpers aan het bedrijf te verbinden. Eén daarvan is Utrechter Gerrit Rietveld die later ook het huis van Visser zou ontwerpen.

De tentoonstelling is vanaf 14 maart tot en met 30 augustus te bewonderen in het Centraal Museum.