Jubileumeditie Le Guess Who? trekt bijna 18.000 mensen naar Utrecht

De 15e jubileumeditie van het Utrechtse festival Le Guess Who? werd volgens de organisatie door bijna 18.000 mensen uit vijftig verschillende landen bezocht. Het festival vond van 10 tot en met 13 november plaats op verschillende plekken in de stad.

In 2020 was vanwege de coronamaatregelen een alternatieve festivaleditie georganiseerd, maar deze werd op het laatste moment geannuleerd. De editie die voor 2021 stond gepland moest halverwege het weekend worden omgebouwd naar een deprogrammering. Dit keer kon weer als vanouds groots uitgepakt worden.

Le Guess Who? van dit jaar was volgens de organisatie in recordtempo uitverkocht. Er waren bijna 18.000 bezoekers uit vijftig verschillende landen. De artiesten kwamen uit meer dan veertig verschillende landen. “Het is een overwinning”, aldus de festivalorganisatie. “Gezien het in deze tijden erg lastig is voor artiesten om een tour op te zetten. Dit komt mede door stijgende kosten en visumperikelen, waar de organisatie meer dan ooit mee te maken had.”

Hoogtepunten

Een aantal hoogtepunten van afgelopen jubileumeditie was volgens de organisatie het optreden van ‘flamencogrootheid’ Lole Montoya, het optreden van hiphoptrio en festivalcurator clipping, het Zweedse psychedelisch collectief Goat en het Rotterdamse Rats on Rafts.

Volgend jaar staat Le Guess Who? van 9 tot en met 12 november op de planning. Early Bird passe-partouts zijn nu in beperkte hoeveelheid beschikbaar voor 140 euro. Bezoek voor meer informatie de website van het festival.

