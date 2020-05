Jubileumeditie Nederlands Film Festival vindt dit jaar deels buiten Utrecht plaats

Het Nederlands Film Festival (NFF) dat altijd in Utrecht wordt georganiseerd krijgt dit jaar vanwege het coronavirus een andere opzet. De organisatie heeft gekozen voor een ‘hybride vorm’. “Online en waar mogelijk op locatie.”

Het NFF, dat dit jaar met de 40e editie van het festival een jubileum viert, vindt van 25 september tot en met 3 oktober plaats. Zoals altijd zijn ook dit jaar weer de nieuwste Nederlandse films te zien, dit jaar ook in bioscopen buiten Utrecht.

“Om de premières van een aantal nieuwe bioscoopfilms voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken, streeft het NFF ernaar premièrefilms zowel in Utrecht als in het hele land simultaan te vertonen in samenwerking met de bioscopen en filmtheaters”, is te lezen op de website van het NFF.

Gouden Kalf

Tijdens het festival worden ook altijd de Gouden Kalveren uitgereikt aan bijvoorbeeld de beste Nederlandse filmmakers, scenarioschrijvers, producenten, acteurs en actrices. Ook dat zal dit jaar vanwege het coronavirus anders gaan.

Hoe het programma er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Het NFF zegt momenteel te werken aan een concrete invulling.