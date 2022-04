Julian Hetzel geeft 15.000 euro weg tijdens SPRING Festival in Utrecht

Van 12 tot en met 20 mei gebeurt er iets bijzonders tijdens het SPRING Festival in Utrecht. Kunstenaar en theatermaker Julian Hetzel geeft 15.000 euro weg aan een willekeurige Utrechter.

Het project, There Will Be Light, bevraagt de precaire economie van hoop. Het geld, uit eigen culturele fondsenwerving van Studio Julian Hetzel, is ‘een uitnodiging om te ontsnappen aan de wereld van behoeften en in plaats daarvan de wereld van verlangens en mogelijkheden binnen te stappen’. Een panel van ‘alternatieve deskundigen’, bestaande uit daklozen, interviewt gedurende een week de kandidaten en kiest uiteindelijk de gelukkige winnaar. Het hele proces om ‘de uitverkorene’ te vinden is openbaar: het publiek kan alle interviews volgen. We vroegen Julian wat de gedachte is achter dit project en wat het beste optreden was dat hij ooit in Utrecht gezien heeft.

Wat is de gedachte achter dit project?

“Het gaat vooral over hoop. Het probleem is vooral dat als je druk bent met overleven, je geen ruimte hebt om je dingen voor te stellen. Als je bijvoorbeeld in een onzekere situatie zit, ben je vooral druk met je dagelijkse behoeften. Er is geen ruimte voor iets anders, voor (grootse) toekomstplannen. Je bent bezig met waar je vanavond slaapt of wat je de komende week gaat eten. Als we mensen de vrijheid geven om te experimenteren, kan dat voor verandering zorgen. We geven iemand ademruimte. Armoede is nog steeds een groot probleem, maar in Nederland blijft het verborgen. Ook in Utrecht wonen meer mensen op straat dan de meesten van ons denken. Daklozen zeggen vaak dat ze worden genegeerd. We vroegen ons af: kunnen we niet een deel van onze financiering op tafel leggen en zo iemands leven veranderen? We gebruiken geld als artistiek materiaal. Ik vond het een fascinerend idee.”

Kan het echt iedere Utrechter zijn?

“Het panel van alternatieve experts bepaalt uiteindelijk wie de chosen one zal zijn. Dat hoeft niet per se degene te zijn die het minste geld heeft, of de slimste is. Iedereen kan meedoen, dus ook mensen zonder bankrekening bijvoorbeeld. Jong, oud, dakloos en uit alle lagen van de samenleving. Wel moet je minimaal achttien zijn en in Utrecht wonen. Elke dag wordt uit alle kandidaten van die dag één iemand uitgenodigd voor de Grand Finale op 20 mei. Het is een beetje een sociaal experiment. We weten niet wie zich zal aanmelden en hoe het panel zal reageren.”

Wie is het panel van alternatieve experts?

“Normaal gesproken beslissen zakenmensen of ambtenaren wie er geld krijgt er wie niet, bijvoorbeeld als je een lening bij een bank wil. Dat wilde ik anders doen. Dus gingen we op zoek naar alternatieve experts, een alternatieve panel. We vroegen mensen die in Utrecht op straat wonen. Degenen die zich aanmelden voor het geld, moeten zich aan hen presenteren. Tijdens SPRING Festival vinden er tussen 12 en 19 mei elke dag interviews plaats. Ze duren twintig minuten per persoon en zijn in het oude fietsdepot op de Kanaalweg. Op 20 mei is de Grand Finale voorstelling met de laatste 7 finalisten. Het publiek kan dit allemaal bijwonen.”

Hoe hebben jullie de panelleden gevonden?

“We gingen de straat op en hebben met veel mensen gepraat. We worden ook bijgestaan door een maatschappelijk werker. Samen keken we wie er met ons wil werken en wie daar (geestelijk) toe in staat is. Tot nu toe is het een hele mooie ervaring. Je ontmoet veel nieuwe mensen en brengt mensen bij elkaar die normaal gesproken niet naar elkaar zouden luisteren. We geven mensen de ruimte om openlijk met elkaar in gesprek te gaan. Dat is mooi en ontroerend om te zien.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“Onder meer in De Bastaard. Het een van de plekken waar ik naartoe ga om mensen uit de theater- en kunstwereld te ontmoeten. Maar ook in tuinen van vrienden. Je hoeft niet altijd de deur uit te gaan.”

Wat mist Utrecht?

“Een kunstcentrum voor (internationale) performing arts, naast onder meer de Stadsschouwburg, Het Huis Utrecht en Theater Kikker. Ik zou willen dat Utrecht meer lef had op dit gebied. SPRING Festival is een goed voorbeeld van een internationaal bekend festival dat geweldige artiesten samenbrengt. En een platform biedt aan lokale artiesten. Er zit zoveel potentie in deze stad, zoveel jonge getalenteerde makers. Veel van de werken die zij maken zijn geen standaard theaterstukken. Het is anders dan wat wordt gezien als normaal, klassiek theater. Het is visueler, conceptueler en radicaler. Momenteel zijn we met Dries Verhoeven en Boukje Schweigman (Schweigman&) in gesprek om een tijdelijke galerie voor performing arts te creëren in Utrecht. Hopelijk kunnen we binnenkort meer vertellen hierover.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Een van de optredens waar ik recent ben geweest, was Caribou in TivoliVredenburg. Dat was een van de beste concerten in een lange tijd. It blew my mind. Het was ook fantastisch om na corona weer naar een optreden te gaan, met geweldige muzikanten, een licht- en videoshow.”

Utrecht is…

“…een stad vol potentie.”