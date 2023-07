K-Pop-ster B.I geeft in september concert in TivoliVredenburg in Utrecht

De Zuid-Koreaanse rapper, zanger en producer B.I komt op 19 september naar Utrecht. De K-pop-ster geeft die avond een concert in TivoliVredenburg.

B.I wordt een van de grote sterren van de K-pop genoemd. Hij brak in 2015 door als frontman van de Zuid-Koreaanse boyband iKon, maar besloot na vier jaar solo verder te gaan. In 2021 kwam zijn debuutalbum uit. De K-pop-ster scoorde in 2022 een wereldhit met BTBT, dat hij maakte met Soulja Boy & DeVita. In juni dit jaar verscheen zijn tweede album.

Op 19 september staat B.I dus in TivoliVredenburg. Het concert is onderdeel van zijn eerste Europese tour, Love or Die. Tickets voor het concert zijn 66,50 euro. Er zijn ook VIP-pakketten beschikbaar. Voor 231,50 euro krijgen fans – naast een ticket voor het concert – onder meer eerder toegang tot de zaal, een tourposter en toegang tot een deel van de soundcheck. Ook mogen ze in groepen van zes op de foto met B.I. De ticketverkoop begint vrijdag via de website van TivoliVredenburg.