Kamermuziek Festival Utrecht trekt meer dan 8000 bezoekers

Vrijwel alle 31 concerten waren tijdens de 16e editie van het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht volledig uitverkocht. Het bekende festival, waar vooral klassieke muziek gepeeld wordt, vond op verschillende plekken in Utrecht plaats en trok ruim 8.300 bezoekers.

De hoogtepunten van het festival waren volgens de organisatie onder andere de Kerkenmarathon, waar verschillende muziekstukken in Utrechtse kerken werden gespeeld, en de voorstelling De Boom met het Oor voor bijna 800 kinderen en ouders in TivoliVredenburg.

Grote namen zoals Boris Brovtsyn, Amihai Grosz en Jens Peter Maintz speelden onder leiding van Janine Jansen samen met opkomende musici zoals Noa Wildschut, Sonoko Miriam Welde en Johan Dalene.

Terug van weggeweest

Violist Jansen keerde dit festival na twee jaar afwezigheid weer eenmalig terug en was verantwoordelijk voor het programma. Voor 2020 heeft Jansen de Israëlische violist Amihai Grosz gevraagd om het stokje over te nemen. Zelf zal zij op de achtergrond bij het festival betrokken blijven.

“Ik ben bijzonder vereerd dat Janine mij heeft gevraagd, maar ik besef dat wat zij heeft neergezet, iets heel bijzonders is. Daarom heb ik haar voorgesteld om bij wijze van overgangsjaar in 2020 samen de programmering te verzorgen en in 2021 alleen de artistieke leiding op mij te nemen”, aldus Grosz.