Kanshebbers Filmprijs van de Stad Utrecht bekend; drie sterke debuutfilms strijden om 7500 euro

De genomineerden voor de Filmprijs van de Stad Utrecht zijn bekend. Deze prijs wordt uitgereikt aan de regisseur van de beste debuutfilm en is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Utrecht en het Nederlands Film Festival.

De winnaar ontvangt een bedrag van 7500 euro. Deze prijs moet een boost geven aan de carrière van jonge filmmakers en hun ontwikkeling in de film- en televisiewereld stimuleren. Naast een geldbedrag ontvangt de debuutregisseur ook een oorkonde en het kunstwerk De Gouden Berg, een beeld ontworpen door Noor Nuyten.

De winnende film wordt bekendgemaakt op maandag 23 september, tijdens de Talent Award Ceremonie in de Stadsschouwburg Utrecht, als onderdeel van het Nederlands Film Festival.

Ambitieuze debuutfilm

Genomineerd zijn Selim Haase en Simon Bavinck met de film Aït Ishaq. ”De lange documentaire Aït Ishaq is qua cinematografie, montage en sound design sterk neergezet en weet daarom bij de jury op te vallen als bijzonder debuutwerk”, zegt de jury.

Ook een kanshebber is Elvira Porcedda met De Jackies. Volgens de jury trekt de ambitieuze debuutfilm De Jackies de kijker direct mee in een totaal eigen en geloofwaardige sci-fi wereld, die visueel heel krachtig is neergezet.

“Het prachtige spel van de jonge acteurs in Moustache laat het grote talent van de regisseur zien. Deze zeer volwassen jeugdfilm doet niet onder aan het hoge niveau van kinderfilms in Nederland”, concludeert de jury over Moustache van Idriss Nabil, de laatste kandidaat.