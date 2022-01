Kasteel de Haar in Utrecht kanshebber voor titel ‘allermooiste kasteel van Nederland’

Het Utrechtse Kasteel de Haar is een van de kanshebbers om de titel ‘allermooiste kasteel van Nederland’ in de wacht te slepen. De Nederlandse Kastelenstichting en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaan samen met de ANWB op zoek naar het mooiste kasteel van ons land. Kasteel de Haar is een van de vijftig genomineerden.

“Alleen de nominatie al is een prachtige bekroning op al het harde werken van de afgelopen jaren door al onze medewerkers en vrijwilligers”, zegt Cindy van der Schoot, hoofd Marketing en Programmering.

In 2001 begon een groot restauratietraject om het kasteel, de bijbehorende gebouwen, het park en de collectie in goede conditie te krijgen en te houden. Kasteel de Haar werd in ruim twintig jaar gerestaureerd.

De kosten voor de restauratie waren zo’n 40 miljoen euro. Het kasteel en de bijbehorende gebouwen op het terrein hadden onder meer een instabiele fundering. Daardoor waren er scheuren te zien in het kasteel.

550 kastelen

In Nederland staan ruim 550 kastelen. Vijftig daarvan zijn te bezoeken.

De verkiezing duurt tot en met zondag 6 maart. Tot die tijd kan er gestemd worden. Hieruit volgt een top vijf waar vervolgens een jury de winnaar uit kiest. Op 6 juni wordt die winnaar bekendgemaakt.