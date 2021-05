Kasteel de Haar start collecte voor restauratie portretten baron en barones Het portret van baron Etienne van Zuylen van Nijevelt. Foto: Kasteel de Haar

Het Utrechtse Kasteel de Haar is een mobiele collecte gestart om de restauratie van twee schilderijen te kunnen bekostigen. Het gaat om portretten van baron Etienne van Zuylen van Nijevelt en zijn vrouw barones Hélène de Rothschild. Door de coronacrisis is er niet genoeg geld om deze ‘pronkstukken’ te restaureren, terwijl dat volgens het kasteel wel hard nodig is.