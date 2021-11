‘Keizers van downtempo’ Kruder & Dorfmeister komen naar TivoliVredenburg

Het Oostenrijkse duo Kruder & Dorfmeister treedt volgend jaar op in TivoliVredenburg in Utrecht. De producers zijn vooral bekend vanwege het dubbelalbum The K&D-sessions dat in 1998 verscheen.

TivoliVredenburg omschrijft Kruder & Dorfmeister als de keizers van het downtempo. Op The K&D-sessions staan triphopremixen van nummers van onder meer Roni Size, Depeche Mode en Lamb. Het album was zo’n succes dat het duo Oostenrijks grootste exportproduct was sinds de films over keizerin Sissi.

Daarna werd het echter stil rondom Kruder & Dorfmeister, totdat vorig jaar het album ‘1995’ verscheen. Hierop staan nummers die midden jaren ’90 werden gemaakt, maar nooit werden uitgebracht.

Luister hieronder het hele album The K&D-sessions uit 1998.